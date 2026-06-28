FIFA WC 2026 से बाहर होते ही दिग्गज कोच ने दिया इस्तीफा, 1 महीने पहले ही साइन किया था 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट

Steve Clarke Resigns as Scotland Coach: फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले पूरे हो चुके हैं. शनिवार रात स्कॉटलैंड फुटबॉल टीम के खेमे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. इस वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड टीम का सफर खत्म होते ही सबसे सफल मुख्य कोच स्टीव क्लार्क (Steve Clarke) ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही स्कॉटलैंड फुटबॉल में उनके 7 साल के ऐतिहासिक युग का अंत हो गया है.
हैरान करने वाली बात यह है कि 62 साल के क्लार्क ने वर्ल्ड कप फाइनल्स शुरू होने से ठीक एक महीने पहले (मई 2026 में) ही साल 2030 तक के लिए एक नया 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया था, लेकिन टूर्नामेंट में टीम के प्रदर्शन और घरेलू स्तर पर अपनी रक्षात्मक रणनीतियों को लेकर हुई तीखी आलोचना के बाद उन्होंने पद छोड़ने का बड़ा फैसला किया, जिसने हर किसी को चौंका दिया है.
इस वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ग्रुप C में थी. उसने अपने अभियान की शुरुआत हैती के खिलाफ 1-0 की कड़ी जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उसे मोरक्को (1-0) और ब्राजील (3-0) के खिलाफ लगातार दो हार का सामना करना पड़ा. 3 मैचों में 3 अंकों और माइनस तीन गोल डिफरेंस (-3 Goal Difference) के साथ स्कॉटलैंड तीसरे स्थान पर रही.
टीम को नॉकआउट (राउंड ऑफ 32) में पहुंचने के लिए सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों की सूची में जगह बनाने के लिए अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना था. शनिवार रात फिलाडेल्फिया में खेले गए मुकाबले में जब क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हरा दिया, तो स्कॉटलैंड की बची-खुची उम्मीदें भी पूरी तरह खत्म हो गईं और टीम का सफर समाप्त हो गया.
स्कॉटिश फुटबॉल एसोसिएशन (SFA) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में स्टीव क्लार्क ने फैंस और खिलाड़ियों के नाम एक बेहद भावुक खुला पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'इस विदाई का सबसे भावुक हिस्सा मेरे खिलाड़ियों के लिए है, जिनके बिना हमारे पास 2019 से लेकर अब तक की कोई भी खूबसूरत यादें नहीं होतीं. वे उन सभी तारीफों और सम्मान के हकदार हैं, जो उन्हें मिलते हैं. उन्हें अपना "गैफर" (बॉस) कहना मेरे लिए वास्तव में एक बड़ा सम्मान था. मुझे मौका देने के लिए आप सभी का शुक्रिया और मेरे उत्तराधिकारी को भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'
भले ही वर्ल्ड कप 2026 का अंत स्कॉटलैंड के लिए निराशाजनक रहा हो, लेकिन स्टीव क्लार्क का कार्यकाल देश के फुटबॉल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में गिना जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2019 में जब उन्होंने टीम की कमान संभाली थी, तब स्कॉटलैंड यूरोपीय फुटबॉल में काफी नीचे पॉट 4 की टीम थी. क्लार्क के मार्गदर्शन में स्कॉटलैंड ने लगातार दो यूरोपियन चैंपियनशिप (Euro 2020 और Euro 2024) के लिए क्वालिफाई किया. इतना ही नहीं, उन्होंने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद स्कॉटलैंड को पहली बार किसी पुरुष फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स (1998 के बाद पहली बार) के मंच पर लाकर खड़ा किया था. वह इस टीम को तीन प्रमुख फाइनल टूर्नामेंटों तक ले गए थे.
स्कॉटिश एफए के चीफ एग्जीक्यूटिव इयान मैक्सवेल ने स्टीव क्लार्क के योगदान की सराहना करते हुए कहा, 'भले ही हम ग्रुप स्टेज में बाहर होने से निराश हैं, लेकिन हमें पिछले 7 सालों में स्टीव के तहत हुई बेमिसाल प्रगति को नहीं भूलना चाहिए. उन्होंने स्कॉटलैंड को फिर से बड़े वैश्विक टूर्नामेंटों में गर्व से मार्च करने की यादें दी हैं.' ब्रिटिश मीडिया के अनुसार, स्कॉटलैंड में होने वाले आगामी यूरो 2028 को देखते हुए एवर्टन के पूर्व बॉस डेविड मोयेस को स्टीव क्लार्क की जगह नया मुख्य कोच बनाने की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है.