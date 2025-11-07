Advertisement
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

देश को गोल्ड दिलाया, फिर भी झुग्गी में रहने को मजबूर, 17 साल के पहलवान सनी फुलमाली की कहानी रुला देगी

Wrestler Sunny Fulmali struggle story: सपने अगर बड़े हों और हिम्मत सच्ची... तो हालात कभी रास्ता नहीं रोकते. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 17 साल के भारतीय पहलवान सनी फुलमाली, जिन्होंने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा कुश्ती चैंपियनशिप में कमाल किया और भारत को गोल्ड दिलाकर इतिहास रच दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के लिए स्वर्ण जीतने वाला यह खिलाड़ी आज भी अपने परिवार के साथ तिरपाल में रहने को मजबूर है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:53 AM IST
struggle story of 17 year old Gold medalist wrestler Sunny Fulmali
Wrestler Sunny Fulmali struggle story: हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था. खिताब जीतने वाली टीम में शामिल कुछ खिलाड़ियों की कहानी रूलाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर टीम इंडिया का सफर तय किया और देश को पहला विश्व कप दिलाया. अब देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून की एक और नई कहानी महाराष्ट्र से सामने आई है. ये कहानी है 17 साल के युवा पहलवान सनी फुलमाली की. जो देश के लिए गोल्ड मेडल तो ले आए, लेकिन अफसोस कि इस उभरते सितारे के पास रहने को खुद का घर नहीं है. उनकी कहानी बेहद इमोशनल है.

सनी फुलमाली पुणे के लोहेगांव में रहते हैं. यहां वो एक तिरपाल से ढकी झोपड़ी में रहते हैं. उनकी झुग्गी तक जाने वाला रास्ता कीचड़ से भरा रहता है. हालात ऐसे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यहीं से निकलकर एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट पैदा हुआ है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सनी फुलमाली के घर का वीडियो एक्स पर शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस हालत में रहते हैं.

सनी ने बताया कि उनका परिवार बीड जिले के आष्टी का रहने वाला है. करीब 15 साल पहले वो पुणे आए थे. लोहेगांव में जमीन मालिक की परमिशन के चलते वो 15 साल से झोपड़ी में रह रहे हैं. सनी की मां सुई-धागा बेचकर गुजारा चलाती हैं, जबकि पिता एक नंदी बैल के साथ गांव-गांव घूमकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं.

कोच ने उठाया खर्च, परिवार ने दिया हौसला

एशियाई युवा कुश्ती चैंपियनशिप में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले सनी बताते हैं कि शुरुआत में कुश्ती की ट्रेनिंग पिता और भाई से मिली, फिर धीरे-धीरे पेशेवर ट्रेनिंग शुरू हुई. कोच कोच संदीप अप्पा भोंडवे के साथ के बिना ये संभव ना था, क्योंकि पिछले चार-पांच साल से उनका पूरा खर्चा कोच ने ही उठाया है. कोच ने उन्हें खाना, कपड़े, टिकट, टूर्नामेंट फीस सकबुछ दिया. खुद कहते हैं कि मैं आज जो भी हूं, वह कोच संदीप अप्पा भोंडवे की वजह से हूं.

ओलंपिक में मेडल लाना चाहते हैं सनी

एशियाई युवा कुश्ती चैंपियनशिप की तैयारी को लेकर सनी ने खुलासा किया कि उस्ताद यानी कोच ने 2 महीने इंटरनेशनल मैच की अलग से प्रैक्टिस करवाई थी. मेरे घर में टीवी नहीं है. मैंने जब अपने मम्मी को गोल्ड मेडल जीतने की बात बताई तो वह रोने लगीं थीं. मेरा टारगेट ओलंपिक है.

कौन बदलेगा सनी की किस्मत?

सनी फूलमाली का पूरा बचपन गरीबी में बीता. माली हालत ऐसी कि ना रहने को छत ना खाने को दो वक्त का खाना था. इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. कोच का साथ और कड़ी मेहनत के बाद सनी देश के लिए गोल्ड मेडल ले आए और पूरे दुनिया में भारत का तिरंगा ऊंचा किया, लेकिन अब उनकी किस्मत कौन बदलेगा? ये बड़ा सवाल है.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Sunny fulmali

