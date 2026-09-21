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वजन के कारण मिला जख्म... एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भी टूटा सुचिका का दिल, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

एशियन गेम्स 2026 में भारत की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) फाइटर सुचिका तरियाल ने सोमवार को ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम इवेंट के सेमीफाइनल में विवादित हार और आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) की अपील हारने के बाद 'भ्रष्टाचार' के आरोप लगाए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 21, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:36 PM IST
वजन के कारण मिला जख्म... एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भी टूटा सुचिका का दिल, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
Image Credit: एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भी टूटा सुचिका का दिल, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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