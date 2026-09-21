/वजन के कारण मिला जख्म... एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भी टूटा सुचिका का दिल, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

सुचिका ने दावा किया कि वह फाइट के बाद रेफरी के फैसले से सहमत नहीं थीं, क्योंकि मुकाबले में उनका ही दबदबा था. उन्होंने कहा, "मैंने अपना शत प्रतिशत दिया. मैं उस फैसले से भी सहमत नहीं हूं जो उनके पक्ष में गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जीतने वाली हूं. मुझे अभी भी लगता है कि मैं जीत रही थी, क्योंकि दोनों राउंड में मैंने बहुत अच्छा मुकाबला किया और मेरा दबदबा था. आखिरी मिनट में, वह पीछे भाग रही थीं. मैं उनका मुकाबला कर रही थी. मैं स्कोर कर रही थी और वह दूर जा रही थीं, लेकिन फिर भी फैसला उनके पक्ष में आया. मैं इससे सहमत नहीं थी और मैंने इसे स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन मेडल मेरे लिए बहुत मायने रखता है.''