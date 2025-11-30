Advertisement
trendingNow13024324
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

Sultan Azlan Shah Cup: गोल्ड मेडल से चूका भारत, फाइनल में मिली हार, बेल्जियम ने तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल

Sultan Azlan Shah Cup: भारतीय हॉकी टीम सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ हार गई. इस हार के साथ टीम इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया. उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. बेल्जियम ने इस मुकाबले को 1-0 से जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sultan Azlan Shah Cup: गोल्ड मेडल से चूका भारत, फाइनल में मिली हार, बेल्जियम ने तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल

Sultan Azlan Shah Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ हार गई. इस हार के साथ टीम इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया. उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. बेल्जियम ने इस मुकाबले को 1-0 से जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. यह बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलान शाह टाइटल है और इंटरनेशनल कैलेंडर के सबसे मशहूर इनविटेशनल हॉकी टूर्नामेंट में वह सिर्फ दूसरी बार खेल रहा था.

पेनल्टी कॉर्नर का फायदा नहीं उठा पाई टीम इंडिया

भारत शनिवार को कनाडा के खिलाफ 14-3 से हाई-स्कोरिंग जीत के बाद इस मैच में उतरा था. उसे मुकाबले में तीन पेनल्टी कॉर्नर में मिले, लेकिन टीम उसका फायदा नहीं उठा पाई. जुगराज सिंह, अमित रोहिदास और संजय इस टूर्नामेंट के दौरान पेनल्टी कॉर्नर अटैक में सफल रहे हैं, लेकिन वे बेल्जियम के डिफेंस को हरा नहीं पाए. इस टूर्नामेंट में भारत को एकमात्र हार लीग स्टेज में बेल्जियम से मिली थी. तब टीम इंडिया 2-3 के अंतर से हारी थी. अब उसी टीम ने फाइनल में भी शिकस्त दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुभवी खिलाड़ियों को दिया था आराम

मैच में डिफेंसिव डिसिप्लिन दिखा. मिडफील्ड में जबरदस्त मुकाबले हुए. मनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह जैसे अनुभवी स्टार्स को टूर्नामेंट के लिए आराम दिया गया, तो जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों पर थी, जिन्होंने बेल्जियम जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के साथ कम अंतर से जीत हासिल की.

ये भी पढ़ें: Syed Modi International: त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जीता टाइटल, फाइनल में टूटा किंदाबी श्रीकांत का दिल

कड़ी लड़ाई में जीता बेल्जियम

पहले हाफ में गोल नहीं हुआ. दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने टैक्टिकल गेम दिखाया, जिसमें बेल्जियम ने अपनी टीम के बॉल पजेशन को बनाए रखा. उसके अटैक ने दोनों तरफ से इंडियन डिफेंस को परेशान किया और भारतीय गोलकीपर को कुछ मुश्किल बचाव भी करने पड़े. हालांकि बेल्जियम को शुरुआत में दो पेनल्टी मिले, लेकिन भारत ने उसे दूर रखने में अच्छा किया. टीम इंडिया को मैच में जमने में थोड़ा समय लगा, जबकि बेल्जियम ने उन्हें मिडफील्ड में खेल को कंट्रोल करने और बॉल पजेशन के साथ लंबे समय तक खेलने के लिए काफी मेहनत करवाई. 34वें मिनट में स्टॉकब्रोक्स के गोल ने टीम इंडिया को दबाव में डाल दिया. उसके बाद भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन गोल नहीं हुआ. उसे मैच में हार का सामना करना पड़ा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

HockeyIndian hockey team

Trending news

कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्ट?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्ट?
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
Mohan Bhagwat
भाषाएं भूल रहे भारतीय, साधु कर रहे इंग्लिश में बात; RSS प्रमुख की चिंता कितनी जायज?
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
Ditvah cyclone update
पुडुचेरी-तमिलनाडु के दरवाजे तक आया दितवाह, तटों से बस 80 किमी दूर, IMD ने दिया अपडेट
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान