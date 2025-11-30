Sultan Azlan Shah Cup: गोल्ड मेडल से चूका भारत, फाइनल में मिली हार, बेल्जियम ने तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल

Sultan Azlan Shah Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ हार गई. इस हार के साथ टीम इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया. उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. बेल्जियम ने इस मुकाबले को 1-0 से जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. यह बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलान शाह टाइटल है और इंटरनेशनल कैलेंडर के सबसे मशहूर इनविटेशनल हॉकी टूर्नामेंट में वह सिर्फ दूसरी बार खेल रहा था.

पेनल्टी कॉर्नर का फायदा नहीं उठा पाई टीम इंडिया

भारत शनिवार को कनाडा के खिलाफ 14-3 से हाई-स्कोरिंग जीत के बाद इस मैच में उतरा था. उसे मुकाबले में तीन पेनल्टी कॉर्नर में मिले, लेकिन टीम उसका फायदा नहीं उठा पाई. जुगराज सिंह, अमित रोहिदास और संजय इस टूर्नामेंट के दौरान पेनल्टी कॉर्नर अटैक में सफल रहे हैं, लेकिन वे बेल्जियम के डिफेंस को हरा नहीं पाए. इस टूर्नामेंट में भारत को एकमात्र हार लीग स्टेज में बेल्जियम से मिली थी. तब टीम इंडिया 2-3 के अंतर से हारी थी. अब उसी टीम ने फाइनल में भी शिकस्त दे दी.

अनुभवी खिलाड़ियों को दिया था आराम

मैच में डिफेंसिव डिसिप्लिन दिखा. मिडफील्ड में जबरदस्त मुकाबले हुए. मनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह जैसे अनुभवी स्टार्स को टूर्नामेंट के लिए आराम दिया गया, तो जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों पर थी, जिन्होंने बेल्जियम जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के साथ कम अंतर से जीत हासिल की.

कड़ी लड़ाई में जीता बेल्जियम

पहले हाफ में गोल नहीं हुआ. दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने टैक्टिकल गेम दिखाया, जिसमें बेल्जियम ने अपनी टीम के बॉल पजेशन को बनाए रखा. उसके अटैक ने दोनों तरफ से इंडियन डिफेंस को परेशान किया और भारतीय गोलकीपर को कुछ मुश्किल बचाव भी करने पड़े. हालांकि बेल्जियम को शुरुआत में दो पेनल्टी मिले, लेकिन भारत ने उसे दूर रखने में अच्छा किया. टीम इंडिया को मैच में जमने में थोड़ा समय लगा, जबकि बेल्जियम ने उन्हें मिडफील्ड में खेल को कंट्रोल करने और बॉल पजेशन के साथ लंबे समय तक खेलने के लिए काफी मेहनत करवाई. 34वें मिनट में स्टॉकब्रोक्स के गोल ने टीम इंडिया को दबाव में डाल दिया. उसके बाद भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन गोल नहीं हुआ. उसे मैच में हार का सामना करना पड़ा.