Sultan Azlan Shah Cup: टीम इंडिया की आंधी में उड़ा कनाडा, 14 गोल दागकर फाइनल में पहुंचा भारत, अब इस देश से होगी टक्कर

Sultan Azlan Shah Cup: भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को सुल्तान अजलान शाह कप में कनाडा को 14-3 रौंद दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई. भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए जाने-माने खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया और जिम्मेदारी नए खिलाड़ियों को दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:10 PM IST
Sultan Azlan Shah Cup India vs Canada: भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को सुल्तान अजलान शाह कप में कनाडा को 14-3 रौंद दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई. भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए जाने-माने खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया और जिम्मेदारी नए खिलाड़ियों को दी. नए खिलाड़ियों ने कई गोल किए और टीम पूल में टॉप पर रही. इससे अब बेल्जियम के खिलाफ टाइटल के लिए फाइनल मुकाबला पक्का हो गया है.

भारत ने ताबड़तोड़ बरसाए गोल

पहला क्वार्टर तेजी से शुरू हुआ और नीलकांत शर्मा ने चौथे मिनट में गोल किया. सीनियर टीम में आने के बाद तेजी से अपनी पहचान बना रहे राजिंदर सिंह ने दसवें मिनट में से गोल दाग दिया. कनाडा ने जवाबी हमला किया और ब्रेंडन गुरलियुक ने ग्यारहवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला. इंडिया ने तुरंत जवाब दिया. जुगराज सिंह और अमित रोहिदास ने तेजी से गोल कर क्वार्टर के अंतर तक टीम इंडिया को 4-1 से आगे कर दिया.

कनाडा के डिफेंडर्स हुए नाकाम

दूसरे क्वार्टर में भी मोमेंटम बना रहा और भारतीय युवा खिलाड़ियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की. कनाडा की बैक लाइन बार-बार लड़खड़ाती रही. राजिंदर सिंह ने 24वें मिनट में गोल किया और दिलप्रीत सिंह ने एक मिनट के अंदर दूसरा गोल किया. जुगराज सिंह ने 26वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया, जिससे स्कोर 7-1 हो गया. कनाडा के डिफेंडर्स भारत के तेज हमलों को रोकने में नाकाम रहे.

ये भी पढ़ें: पहले मिली शर्मनाक हार, अब आई बुरी खबर... ऑस्ट्रेलिया में फंस गया इंग्लैंड, ब्रिसबेन टेस्ट से खूंखार बॉलर बाहर

तीन क्वार्टर के बाद स्कोर 9-2

कनाडा ने तीसरे क्वार्टर के लिए फिर से ग्रुप बनाया. उनके बदले हुए तरीके से पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे मैथ्यू सरमेंटो ने 35वें मिनट में गोल में डाल दिया. अब स्कोर 7-2 था. जुगराज सिंह अभी रुके नहीं हुए थे और उन्होंने 29वें मिनट तक हैट्रिक बना ली. सेल्वम कार्थी ने 43वें मिनट में फिर से अंतर बढ़ा दिया, जिससे भारत आखिरी स्टेज में 9-2 से आगे हो गया.

आखिरी क्वार्टर में भारत ने मारे 5 गोल

आखिरी क्वार्टर में गोलों की झड़ी लग गई. दोनों टीमों ने तेजी दिखाई और तेज़ी से छह गोल हुए. अमित रोहिदास ने 46वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया. जुगराज सिंह ने 50वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से अपना चौथा गोल किया. कनाडा ने जोर लगाया. उसके लिए ज्योतस्वरूप सिद्धू ने गोल करके स्कोर 3-11 कर दिया. हालांकि, भारत ने दबाव बनाए रखा. संजय ने 56वें ​​मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला. अभिषेक ने 57वें और 59वें मिनट में दो गोल करके एकतरफा मुकाबला खत्म किया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

HockeyIndian hockey team

