स्वागत नहीं करोगे हमारा! भारत की धरती पर उतरा है फुटबॉल की दुनिया का तेंदुलकर

स्वागत नहीं करोगे हमारा! भारत की धरती पर उतरा है फुटबॉल की दुनिया का 'तेंदुलकर'

जब आप सो रहे थे तब शनिवार तड़के एक प्राइवेट जेट हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड कर गया. अचानक प्राइवेट जेट का दरवाजा खुलता है और उससे जो फुटबॉल की दुनिया का 'सिकंदर' बाहर निकलता है, उसका 'विराट रुतबा' खुद ही शोर मचा-मचाकर कह रहा था.. 'स्वागत नहीं करोगे हमारा!'

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 13, 2025, 08:30 AM IST
स्वागत नहीं करोगे हमारा! भारत की धरती पर उतरा है फुटबॉल की दुनिया का 'तेंदुलकर'

जब आप सो रहे थे तब शनिवार तड़के एक प्राइवेट जेट हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड कर गया. अचानक प्राइवेट जेट का दरवाजा खुलता है और उससे जो फुटबॉल की दुनिया का 'सिकंदर' बाहर निकलता है, उसका 'विराट रुतबा' खुद ही शोर मचा-मचाकर कह रहा था.. 'स्वागत नहीं करोगे हमारा!' जी हां, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अरबों लोगों की जान, फुटबॉल की दुनिया के सम्राट लियोनल मेसी की. लियोनल मेसी शनिवार तड़के 2.26 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां हजारों फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया.

भारत की धरती पर उतरा है फुटबॉल की दुनिया का 'तेंदुलकर'

भारत की धरती पर 14 साल बाद एक बार फिर फुटबॉल की दुनिया के 'सचिन तेंदुलकर' यानी लियोनल मेसी उतरे हैं. आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हम लियोनल मेसी को फुटबॉल की दुनिया का 'सचिन तेंदुलकर' कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये दोनों ही महान खिलाड़ी अपने-अपने खेलों के शहंशाह हैं. क्रिकेट के खेल में जिस तरह सचिन तेंदुलकर को 'भगवान' का दर्जा प्राप्त है, ठीक उसी तरह लियोनल मेसी को फुटबॉल की दुनिया में पूजा जाता है. सचिन तेंदुलकर और लियोनल मेसी में कई ऐसी समानताएं भी हैं, जो खेल प्रेमियों को रोमांचित कर देंगी.

क्यों एक जैसे हैं सचिन और मेसी?

लियोनेल मेसी और सचिन तेंदुलकर फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम हैं. दोनों ही धुरंधरों ने अपने-अपने देश को धमाकेदार प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई है. जहां सचिन तेंदुलकर के चमत्कार से भारत ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, ठीक उसी तरह लियोनेल मेसी के करिश्माई प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते थे. वहीं, फुटबॉल के मैदान पर लियोनेल मेसी 10 नंबर की जर्सी में बड़े-बड़े धमाके कर रहे हैं.

भारतीयों के दिल के बेहद करीब लियोनेल मेसी

लियोनेल मेसी दुनियाभर के फैंस के साथ-साथ भारतीयों के दिल के भी बेहद करीब हैं. अर्जेंटीना ने जब 2022 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था तब भारत में भी जोरदार जश्न देखने को मिला था. लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे पॉपुलर खेल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं. अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार ने फुटबॉल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है. लियोनेल मेसी अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.

14 साल बाद फिर भारत में रखा मेसी ने कदम, एयरपोर्ट में उमड़े हजारों फैंस, धूम-धड़ाके के साथ किया स्वागत

मेसी ने फुटबॉल करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए

लियोनेल मेसी क्लब इंटर मियामी और अर्जेंटीना की नेशनल टीम दोनों के कप्तान हैं. लियोनेल मेसी ने अपने पूरे प्रोफेशनल फुटबॉल करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. लियोनेल मेसी ने 8 बैलन डी'ओर, 6 यूरोपियन गोल्डन शूज के अवॉर्ड जीते हैं. लियोनेल मेसी को 8 बार FIFA द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है. प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में लियोनेल मेसी 46 ट्रॉफियां जीत चुके हैं.

क्लब गोल और इंटरनेशनल गोल कितने?

लियोनेल मेसी ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 91 गोल (साल 2012), एक ही क्लब बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा 672 गोल, ला लीगा में सबसे ज्यादा 474 गोल, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा 61 गोल असिस्ट, FIFA वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 21 बार गोल में योगदान और कोपा अमेरिका में सबसे ज्यादा 32 बार गोल में योगदान दिया है. लियोनेल मेसी के नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में 115 गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज है. लियोनेल मेसी ने अपने प्रोफेशनल करियर में 896 गोल दागे हैं.

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Lionel Messi

