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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीविनेश फोगाट को लेना है एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक सुना दिया ये बड़ा आदेश

विनेश फोगाट को लेना है एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक सुना दिया ये बड़ा आदेश

भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने विनेश को एशियन गेम्स के लिए होने वाले सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है. यह ट्रायल 30 और 31 मई को होने हैं. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 29, 2026, 03:23 PM IST
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विनेश फोगाट को लेना है एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक सुना दिया ये बड़ा आदेश

भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने विनेश को एशियन गेम्स के लिए होने वाले सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है. यह ट्रायल 30 और 31 मई को होने हैं. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी. हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) को विनेश को नोटिस भेजने के लिए फटकार भी लगाई थी.

विनेश फोगाट को लेना है एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा

हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30-31 मई को होने वाले सेलेक्शन ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) करेगी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) का एक-एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेगा. हाई कोर्ट ने कहा था कि देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है और डब्ल्यूएफआई के पुराने सिलेक्शन मानदंडों से हटना बहुत कुछ कहता है.

विनेश को मिला था 'कारण बताओ नोटिस'

गौरतलब है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने विनेश को 'कारण बताओ नोटिस' भेजकर चार सवालों के जवाब मांगे थे. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 26 जून, 2026 तक विनेश के किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी.

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विनेश की अपील को ठुकरा दिया गया था

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस फैसले के कारण विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थीं. विनेश ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मांगने WFI के पास पहुंची थीं, लेकिन उनकी अपील को ठुकरा दिया गया था. WFI का कहना था कि विनेश के खिलाफ वाडा के 5.6.1 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है, और इस कारण उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

WFI का क्या था नोटिस?

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, इस नियम के तहत संन्यास से वापसी कर रहे खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले कम से कम छह महीने तक का नोटिस पूरा करना आवश्यक होता है. WFI के फैसले के बाद विनेश ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में दखल देने की अपील की थी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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