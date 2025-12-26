Advertisement
शूटिंग में छाया शर्मा जी का लड़का... 25 मीटर फायर में किया कमाल, एक झटके में बना 'गोल्डन ब्वॉय'

68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शर्मा जी का लड़का छा चुका है. मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने शुक्रवार का डबल धमाल देखे को मिला. उन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते, डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल (आरएफपी) में सीनियर और जूनियर दोनों पुरुषों के नेशनल खिताब अपने नाम किए. 

 

Dec 26, 2025
20 में 19 टारगेट पर निशाना

सीनियर फाइनल में सूरज ने अपने शुरुआती 20 में से 19 टारगेट पर निशाना साधा. 31 हिट के साथ मुकाबला खत्म करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. पंजाब के डिफेंडिंग चैंपियन विजयवीर सिद्धू ने 28 हिट के साथ सिल्वर मेडल जीता. वहीं, राजस्थान के भावेश शेखावत ने 24 हिट के साथ ब्रॉन्ज मेडल खाते में डाला. इनके अलावा, अंकुर गोयल 14 हिट के साथ चौथे स्थान पर रहे. उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुकेश नेलावल्ली के खिलाफ लगातार तीन शूट-ऑफ में हिस्सा लिया, जो आखिरकार 12 हिट के साथ पांचवें स्थान पर रहे.

छठे नंबर पर आदर्श सिंह

इस लिस्ट में हरियाणा के आदर्श सिंह पांच हिट के साथ छठे पायदान पर रहे. वहीं, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल (आरएफपी) जूनियर पुरुषों के फाइनल में सूरज शर्मा ने 30 हिट के साथ गोल्ड मेडल पर निशाना साधा. मुकेश नेलावल्ली ने 25 हिट के साथ सिल्वर मेडल जीता. हरियाणा के जतिन ने शूट-ऑफ के बाद 22 हिट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

चौथे नंबर पर समीर

इस इवेंट में समीर चौथे स्थान पर रहे, जिन्होंने 17 हिट्स (571-18x) लगाए. भव्य शर्मा आठ हिट्स (570-16x) के साथ पांचवें और अभिनव चौधरी छह हिट्स (569-15x) के साथ छठे स्थान पर रहे. सीनियर टीम कैटेगरी में, पंजाब ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस टीम के लिए विजयवीर सिद्धू, उदयवीर सिद्धू और राजकंवर सिंह संधू ने 1725 का स्कोर किया. हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, जिसके लिए आदर्श सिंह, मनदीप सिंह और समीर ने 1722 का स्कोर किया। वहीं, नेवी ने प्रदीप सिंह शेखावत, रजत कुमार यादव और ओमकार सिंह की बदौलत 1711 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

