स्वीडन के लिए इस जीत का सफर आसान नहीं था. स्वीडन अपने क्वालिफाइंग ग्रुप में सबसे नीचे रहा था और उसे फाइनल में जगह बनाने के लिए नेशंस लीग प्लेऑफ का सहारा लेना पड़ा. हालांकि, अब वर्ल्ड कप का आगाज टीम ने जीत के साथ किया है और ग्रुप-F में नंबर एक पर है. इस ग्रुप का दूसरा मैच 2-2 से ड्रॉ रहा, जिसमें जापान और नीदरलैंड्स के बीच टक्कर हुई थी.