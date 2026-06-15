फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्वीडन की टीम ने भी धमाकेदार जीत के साथ आगाज किया है. टीम ने अपने ग्रुप-F में ट्यूनीशिया पर 5-1 की जीत के साथ टॉप पर कब्जा जमा लिया है. मेक्सिको के ग्वाडालूप शहर में खेले गए मैच में यासिन अयारी ने एक लंबे शॉट से पहला गोल किया. फिर 30वें मिनट में अलेक्जेंडर इसाक ने स्वीडन की बढ़त को दोगुना कर दिया.
हाफ-टाइम से ठीक पहले उमर रेकिक ने ट्यूनीशिया को कमबैक कराने के लिए जोर लगाया और स्वीडन से एक गोल करके अंतर कम किया, लेकिन कुछ देर बाद ही विक्टर ग्योकेरेस ने फिर से स्वीडन की दो गोल की बढ़त बना दी. इसके बाद मटियास स्वानबर्ग एक्शन में आए और उन्होंने स्कोर 4-1 किया और फिर आखिरी गोल अयारी ने दागा और टीम को एकतरफा जीत दिलाई.
स्वीडन के लिए इस जीत का सफर आसान नहीं था. स्वीडन अपने क्वालिफाइंग ग्रुप में सबसे नीचे रहा था और उसे फाइनल में जगह बनाने के लिए नेशंस लीग प्लेऑफ का सहारा लेना पड़ा. हालांकि, अब वर्ल्ड कप का आगाज टीम ने जीत के साथ किया है और ग्रुप-F में नंबर एक पर है. इस ग्रुप का दूसरा मैच 2-2 से ड्रॉ रहा, जिसमें जापान और नीदरलैंड्स के बीच टक्कर हुई थी.
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स्वीडन भले ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन जापान और नीदरलैंड्स के खिलाफ अभी मैच होने बाकी हैं. ट्यूनीशिया के लिए यह बेहद खराब शुरुआत रही. स्वीडन की शुरुआत कुछ यूएसए जैसी रही, जिसने पैराग्वे के खिलाफ अपनी शुरुआती जीत हासिल की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्रुप-F में स्वीडन नीदरलैंड और जापान का सामना कैसे करता है.