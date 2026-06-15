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स्वीडन ने धमाकेदार जीत से किया वर्ल्ड कप का आगाज, ट्यूनीशिया को 5-1 से रौंदकर टॉप पर किया कब्जा

फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्वीडन की टीम ने भी धमाकेदार जीत के साथ आगाज किया है. टीम ने अपने ग्रुप-F में ट्यूनीशिया पर 5-1 की जीत के साथ टॉप पर कब्जा जमा लिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:38 AM IST
स्वीडन ने धमाकेदार जीत से किया वर्ल्ड कप का आगाज, ट्यूनीशिया को 5-1 से रौंदकर टॉप पर किया कब्जा
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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