FIFA World Cup 2026 Switzerland vs Bosnia and Herzegovina: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना की टीम पर 4-1 से बड़ी जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ वह ग्रुप B में शीर्ष पर पहुंच गया है. पहले मैच में कतर के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद स्विस टीम ने इस मुकाबले में दूसरे हाफ में गोलों की झड़ी लगा दी. उसके लिए 20 साल के युवा खिलाड़ी जोहान मनजाबी ने 10 खिलाड़ियों वाली बोस्निया एंड हर्जेगोविना के डिफेंस को तहस-नहस कर दिया.
मैच का पहला हाफ काफी नीरस रहा, लेकिन 71वें मिनट में मनजाबी के बेंच से मैदान पर उतरते ही खेल में जान आ गई. उन्होंने मैदान पर आने के महज तीन मिनट बाद एक जबरदस्त वॉली के जरिए गोल कर स्विट्जरलैंड को बढ़त दिला दी. इसके बाद साथी खिलाड़ी रूबेन वर्गास ने स्विस टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया और फिर मनजाबी को उनके दूसरे गोल के लिए असिस्ट दिया.
Chosen by the fans: Johan Manzambi, your Superior Player of the Match.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
मैच में तब नाटकीय मोड़ आया जब बोस्निया के तारिक मुहारेमोविक को ब्रील एम्बोलो पर फाउल करने के कारण लाल कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया. हालांकि, बोस्निया के एरमिन महमिक ने इंजरी टाइम में एक शानदार गोल दागकर अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन कप्तान ग्रैनिट जाका ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड की 4-1 से जीत सुनिश्चित कर दी.
20 साल और 247 दिन की उम्र में जोहान मनजाबी स्विट्जरलैंड के लिए फीफा वर्ल्ड कप मैच में दो या अधिक गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. इसके साथ ही वह बेंच से आकर स्विट्जरलैंड के लिए एक ही वर्ल्ड कप मैच में कई गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं. वह 1950 के बाद से वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे युवा स्विस खिलाड़ी हैं.
इस बड़ी जीत के बाद स्विट्जरलैंड के दो मैचों में चार अंक हो गए हैं और वह ग्रुप B के नियंत्रण में है. उसे राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालीफाई करने के लिए कनाडा के खिलाफ अपने अंतिम मैच में केवल एक और अंक की आवश्यकता है. वहीं दूसरी ओर, बोस्निया को अपनी उम्मीदें जीवित रखने के लिए कतर के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.
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