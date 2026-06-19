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स्विट्जरलैंड की जोरदार जीत: 20 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में तोड़ा 50 साल पुराना रिकॉर्ड

जोहान मनजांबी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत स्विट्जरलैंड ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 4-1 से हराकर ग्रुप B में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. स्विस टीम अब नॉकआउट राउंड में जगह बनाने के बेहद करीब है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 19, 2026, 03:54 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:54 AM IST
स्विट्जरलैंड की जोरदार जीत: 20 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में तोड़ा 50 साल पुराना रिकॉर्ड
Image Credit: स्विट्जरलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बोस्निया एंड हर्जेगोविना को हरा दिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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