FIFA World Cup 2026 Canada vs Switzerland: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में वैंकूवर के बीसी प्लेस (में खेले गए ग्रुप B के एक रोमांचक मुकाबले में सह-मेजबान कनाडा को स्विट्जरलैंड के हाथों 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के कारण मेजबान कनाडा को ग्रुप में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. अगर जेसी मार्श की टीम यह मैच ड्रॉ करने में सफल रहती, तो वह ग्रुप में टॉप पर रहती और उसे अगले दौर (राउंड ऑफ 32) के लिए वैंकूवर में ही रुकने और अधिक आराम करने का मौका मिलता. अब स्विट्जरलैंड ग्रुप में पहले स्थान पर है और उसे इसका लाभ मिलेगा.
मैच का पहला हाफ काफी शांत रहा, लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड के रूबेन वर्गास ने 46वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. इसके ठीक 10 मिनट बाद 20 वर्षीय उभरते सितारे जोहान मंज़ाम्बी ने स्कोर 2-0 कर दिया. कनाडा के लिए सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी प्रॉमिस डेविड ने मैदान पर आते ही 76वें मिनट में एक शानदार गोल किया, जिससे मैच के आखिरी 15 मिनट काफी तनावपूर्ण हो गए. इसके बावजूद कनाडा को जीत नहीं मिली.
Switzerland and Canada book their place in the #FIFAWorldCup Round of 32
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
मैच में कनाडा की ओर से प्रॉमिस डेविड का प्रदर्शन सबसे यादगार रहा, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल दागा. यह गोल नाथन सालिबा के एक जादुई पहले टच और वॉली असिस्ट के कारण संभव हो पाया, जिसे डेविड ने बेहतरीन फिनिश के साथ गोल में बदल दिया. हालांकि, कनाडा हार गया, लेकिन डेविड के इस प्रदर्शन और टीम की जुझारू क्षमता ने नॉकआउट चरण से पहले प्रशंसकों को काफी उम्मीदें दी हैं.
कनाडा ने पहली बार पुरुष वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचकर इतिहास तो रचा है, लेकिन दूसरे स्थान पर रहने के कारण उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. अब उसे एक सप्ताह के बजाय केवल तीन दिनों का आराम मिलेगा और उसे वैंकूवर छोड़कर लॉस एंजिल्स की यात्रा करनी होगी. 28 जून को लॉस एंजिल्स के सोफी स्टेडियम में उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया से हो सकता है.
A huge Swiss performance to take them top of Group B!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
स्विट्जरलैंड की जीत में जोहान मंजाम्बी की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने टूर्नामेंट के तीन मैचों में अपना तीसरा गोल किया. मंजाम्बी की गति और खेल की समझ ने उन्हें एक स्टार के रूप में उभारा है. स्विट्जरलैंड के पास ग्रेनिट जाका और वर्गास जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और वे लगातार सात प्रमुख टूर्नामेंटों में नॉकआउट तक पहुंचने में सफल रहे हैं. वे अब अपना अगला मैच 2 जुलाई को वापस वैंकूवर में खेलेंगे. ग्रुप B से स्विट्जरलैंड पहले और कनाडा दूसरे स्थान पर है, जबकि बोस्निया एंड हर्जेगोविना की टीम तीसरे स्थान पर रही.