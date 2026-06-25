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स्विट्जरलैंड ने बिगाड़ा कनाडा का पूरा गेम! कम मिला आराम, सफर हुआ लंबा; राउंड ऑफ 32 में किससे होगी भिड़ंत?

Canada vs Switzerland: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराकर ग्रुप B में शीर्ष स्थान हासिल किया. प्रॉमिस डेविड के शानदार गोल के बावजूद कनाडा को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा और अब उनका सामना लॉस एंजिल्स में दक्षिण कोरिया से हो सकता है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 03:17 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:17 AM IST
स्विट्जरलैंड ने बिगाड़ा कनाडा का पूरा गेम! कम मिला आराम, सफर हुआ लंबा; राउंड ऑफ 32 में किससे होगी भिड़ंत?
Image Credit: स्विट्जरलैंड ने कनाडा को फीफा वर्ल्ड कप में हराया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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