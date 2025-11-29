Advertisement
Syed Modi International: फाइनल तक पहुंचा किदांबी श्रीकांत का सुनहरा सफर, गायत्री-त्रिशा ने भी खिताबी मुकाबले में बनाई जगह

Syed Modi International Badminton Tournament: दिग्गज खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने शनिवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल वर्ग के फाइनल में जगह बनाई. श्रीकांत ने हमवतन मिथुन मंजूनाथ को सेमीफाइनल में हराया श्रीकांत ने मिथुन को 59 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 19-21, 21-13 से हराया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:09 PM IST
Syed Modi International Badminton Tournament: दिग्गज खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने शनिवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल वर्ग के फाइनल में जगह बनाई. श्रीकांत ने हमवतन मिथुन मंजूनाथ को सेमीफाइनल में हराया. श्रीकांत ने मिथुन को 59 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 19-21, 21-13 से हराया. फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के जेसन गुनावान से होगा. सेमीफाइनल में जापान के मिनोरू कोगा के इंजरी की वजह से बाहर होने के कारण गुनावान को फाइनल में जगह मिली. दूसरी ओर,  गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई.

किदांबी को कड़े मैच में मिली जीत

पहले गेम में किदांबी श्रीकांत ने 8-2 की बढ़त बनाई और फिर बड़े आराम से पहला गेम जीत लिया. किदांबी श्रीकांत ने दूसरे गेम में तेज शुरुआत की और 3-0 की बढ़त बना ली. मंजूनाथ ने वापसी करते हुए ब्रेक तक 11-9 की बढ़त बना ली. इसके बाद श्रीकांत ने मुकाबला 18-18 से बराबर कर दिया. मंजूनाथ ने दूसरा गेम जीत लिया और मैच को निर्णायक गेम में पहुंचाया. अंतिम गेम में किदांबी श्रीकांत ने शुरू से ही खेल पर पकड़ बनाए रखी और अंत में जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई.

त्रिशा-गायत्री की शानदार जीत

महिला डबल्स सेमीफाइनल में टॉप सीड डिफेंडिंग चैंपियन गायत्री और त्रिशा ने मलेशिया की सातवीं सीड ओंग शिन यी और कारमेन टिंग को 21-11, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की यह दूसरी जीत थी. फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे से होगा.

उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा को मिली हार

महिला एकल में टॉप सीड उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा के सेमीफाइनल में हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त हो गई. उन्नति को तुर्की की चौथी सीड नेसलीहान एरिन ने 15-21, 10-21 से हराया, जबकि तन्वी को जापान की 5वीं सीड हिना अकेची से 21-17, 21-16 से हार का सामना करना पड़ा. मिश्रित डबल्स में हरिहरन अम्साकारुनन और ट्रीसा जॉली की सेमीफाइनल में हार से भारत की उम्मीद टूट गई. भारतीय जोड़ी को आठवीं सीड डेजान फर्डिनानस्याह और बर्नाडाइन वार्डाना से 21-17, 21-19 से हार का सामना करना पड़ा.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

badminton

