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Commonwealth Games: राजा मुथुपांडी ने वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर, CM विजय ने कर दिया लाखों रुपये देने का ऐलान

Commonwealth Games Silver Medalist Raja Muthupandi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने वाले वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी को 30 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. थूथुकुडी के रहने वाले राजा ने 65 किलोग्राम भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन कर देश और राज्य का नाम रोशन किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:33 PM IST
Commonwealth Games: राजा मुथुपांडी ने वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर, CM विजय ने कर दिया लाखों रुपये देने का ऐलान
Image Credit: राजा मुथुपंडी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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