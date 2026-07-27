Commonwealth Games: राजा मुथुपांडी ने वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर, CM विजय ने कर दिया लाखों रुपये देने का ऐलान

Commonwealth Games Silver Medalist Raja Muthupandi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी के लिए 30 लाख रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की है. मुथुपंडी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के पुरुषों के 65 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मुख्यमंत्री ने एथलीट को उनकी इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्मान में दिया गया है.
सीएम विजय ने विश्वास जताया कि पदक जीतने का यह कारनामा पूरे राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा. ग्लासगो में आयोजित इस चैंपियनशिप में 74 देशों के लगभग 3,000 एथलीटों ने हिस्सा लिया. पुरुषों के 65 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा मुथुपंडी तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने पूरी प्रतियोगिता के दौरान गजब का जुझारूपन और दृढ़ संकल्प दिखाया.
स्नैच स्पर्धा के दौरान राजा ने अपने पहले प्रयास में 126 किग्रा वजन उठाने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दूसरे प्रयास में इसी वजन को सफलतापूर्वक उठाकर जोरदार वापसी की. इसके बाद उन्होंने 129 किग्रा के लिए अपना अंतिम प्रयास किया, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली. इससे स्नैच में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 126 किग्रा रहा.
क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में भी मुथुपंडी ने अपनी लचीली मानसिकता का परिचय दिया. वे यहां भी 158 किग्रा के अपने शुरुआती प्रयास में नाकाम रहे थे. इसके बाद उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और अपने दूसरे प्रयास में 160 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठा लिया, जिससे उनका कुल योग 286 किग्रा हो गया. इस शानदार प्रयास ने उन्हें रजत पदक दिलाया और उन्हें अपने भार वर्ग के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सूची में खड़ा कर दिया.
मुख्यमंत्री विजय ने इस उपलब्धि को तमिलनाडु और भारत के लिए गर्व का क्षण बताते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से युवा वेटलिफ्टर को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने मुथुपंडी के प्रदर्शन को रिकॉर्ड बनाने वाली उपलब्धि बताया और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके धैर्य की सराहना की. 30 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस सफलता को राज्य के सर्वोच्च खेल प्रोत्साहनों में से एक के साथ सम्मानित करेगी.
मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि मुथुपंडी की यह जीत महत्वाकांक्षी एथलीटों को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने और तमिलनाडु को और अधिक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रेरित करेगी. सीएम विजय ने अपने संदेश में कहा, ''मैं ग्लासगो में रजत पदक जीतने के लिए राजा मुथुपंडी को हार्दिक बधाई देता हूं. उनकी सफलता तमिलनाडु के लिए अपार गर्व की बात है. भगवान करे यह उपलब्धि हमारे युवाओं को प्रेरित करे और वे भविष्य में और भी कई जीत हासिल करें.''