/Taipei Open: 17 साल की तन्वी शर्मा ने खत्म किया 2 दशक का सूखा! साइना-सिंधु के बाद भारतीय बैडमिंटन को मिली नई स्टार

Tanvi Sharma won Taipei Open: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल 2008 से ताइपे ओपन में देश की एकमात्र महिला एकल चैंपियन बनी हुई थीं. रविवार को तन्वी शर्मा ने सुनिश्चित किया कि इस लिस्ट में अंततः एक और नाम जुड़ जाए. उन्होंने वियतनाम की थुय लिन गुयेन को 21-16, 21-16 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता. करीब 2 दशक बाद आखिरकार भारत की किसी खिलाड़ी ने इसे जीत लिया. तन्वी की इस सफलता ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि साइना और पीवी सिंधु के बाद भारत का वर्चस्व बैडमिंटन में समाप्त नहीं होने वाला है. तन्वी उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब पूरी तरह तैयार दिख रही हैं.