/Taipei Open: 17 साल की तन्वी शर्मा ने खत्म किया 2 दशक का सूखा! साइना-सिंधु के बाद भारतीय बैडमिंटन को मिली नई स्टार

Tanvi Sharma won Taipei Open: भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल 2008 से ताइपे ओपन में देश की एकमात्र महिला एकल चैंपियन बनी हुई थीं. रविवार को तन्वी शर्मा ने सुनिश्चित किया कि इस लिस्ट में अंततः एक और नाम जुड़ जाए. उन्होंने वियतनाम की थुय लिन गुयेन को 21-16, 21-16 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता. करीब 2 दशक बाद आखिरकार भारत की किसी खिलाड़ी ने इसे जीत लिया. तन्वी की इस सफलता ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि साइना और पीवी सिंधु के बाद भारत का वर्चस्व बैडमिंटन में समाप्त नहीं होने वाला है. तन्वी उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब पूरी तरह तैयार दिख रही हैं.
यह जीत तन्वी के तेजी से बढ़ते ग्राफ में एक और महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने पिछले दो सत्रों में खुद को भारत की सबसे प्रतिभाशाली बैडमिंटन संभावनाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है. पिछले साल यूएस ओपन सुपर 300 फाइनल में खिताब से चूकने के बाद तन्वी ने इस बार सुनिश्चित किया कि वह इतिहास दोहराने से बच सकें.
17 years old. Fearless. Unstoppable.
History belongs to Tanvi Sharma!
With a sensational triumph at the Taipei Open 2026, Tanvi becomes the youngest-ever champion in the tournament's history and only the fourth Indian women's singles player to win a BWF Super 300+… pic.twitter.com/r8nG51ZHXu
— SAI Media (@Media_SAI) August 2, 2026
पंजाब की यह शटलर जूनियर और सीनियर सर्किट में शानदार प्रदर्शन के आत्मविश्वास के साथ ताइपे पहुंची थीं. पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी तन्वी विश्व जूनियर चैंपियनशिप के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं और उस टीम का हिस्सा थीं जिसने भारत को पहला एशियाई टीम चैंपियनशिप स्वर्ण दिलाया था. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के पूर्व मेंटर रहे पार्क ताए-सांग के मार्गदर्शन में तन्वी लगातार BWF टूर पर सबसे रोमांचक युवा खिलाड़ियों में से एक के रूप में विकसित हुई हैं. रविवार को उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा अवसर था और उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपका.
फाइनल मैच केवल 36 मिनट तक चला, लेकिन तन्वी ज्यादातर समय नियंत्रण में दिखीं. उन्होंने नेट पर अपनी चतुर चाल और शक्तिशाली क्रॉस-कोर्ट स्मैश के साथ शुरुआती बढ़त बनाई, जिसने गुयेन को बार-बार चकमा दिया. हालांकि, कुछ गलतियों के कारण वियतनामी खिलाड़ी को अंतर कम करने का मौका मिला, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने जल्दी ही लय हासिल कर ली और पहला गेम 21-16 से जीत लिया.
गुयेन ने दूसरे गेम की शुरुआत आक्रामक तरीके से की और 3-0 की बढ़त बना ली, लेकिन तन्वी विचलित नहीं हुईं. उन्होंने धैर्यपूर्वक रैलियों में अपनी वापसी की. नेट शॉट्स के साथ तीखे आक्रमणों का मिश्रण किया और धीरे-धीरे बढ़त बनाई. अंततः उन्होंने सीधे गेम में मैच अपने नाम कर लिया.
सबसे यादगार पलों में से एक पदक समारोह के बाद आया जब तन्वी ने अपने गले से स्वर्ण पदक उतारा और इसे अपने कोच पार्क ताए-सांग को पहना दिया. उन्होंने उस कोच का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके इस शानदार सफर में लगातार मार्गदर्शन किया है. अपनी यात्रा की शुरुआत में खड़ी एक किशोरी के लिए ताइपे शायद उनके द्वारा जीता गया सबसे बड़ा खिताब न हो. हालांकि, यह वही टूर्नामेंट है जिसने दुनिया को यह बता दिया है कि वह अपने से पहले के चैंपियनों के नक्शेकदम पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.