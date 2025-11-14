Advertisement
वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित बने कप्तान, देख लें फुल स्क्वॉड और शेड्यूल

Junior Hockey World Cup: एफआईएच मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. डिफेंडर और ड्रैगफ्लिकर रोहित को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. चेन्नई और मदुरै में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा.

Nov 14, 2025, 09:02 PM IST
Junior Hockey World Cup: एफआईएच मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. डिफेंडर और ड्रैगफ्लिकर रोहित को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. चेन्नई और मदुरै में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा. मलेशिया में हुए सुल्तान जोहोर कप में रोहित ने शानदार प्रदर्शन किया है. उस समय टीम इंडिया सिल्वर मेडल जीतने में सफल हुई थी. भारत को चिली, स्विट्जरलैंड और ओमान के साथ ग्रुप बी में 

अरिजीत की खलेगी कमी

भारतीय टीम को अरिजीत सिंह हुंदल के अनुभव की कमी खलेगी. वह कंधे की चोट से जूझ रहे हैं.  अरिजीत जूनियर वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे. रवनीत सिंह और रोहित कुल्लू को वैकल्पिक खिलाड़ियों के रूप में नामित किया गया है. टीम संयोजन के बारे में बात करते हुए कोच श्रीजेश ने कहा, ''हमने एक परखी हुई टीम चुनी है, जिसके अधिकांश खिलाड़ियों को इस बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए जरूरी बातों की अच्छी समझ है. उनकी शारीरिक क्षमता, कौशल और टीम-प्ले चयन के मानदंडों में से एक थे, लेकिन हमने जिन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया है उनमें से एक दबाव में प्रदर्शन करने की उनकी मानसिक क्षमता है.''

घरेलू मैदान पर मिलेगा फायदा

श्रीजेश ने कहा, ''जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान हमें अंतरराष्ट्रीय मैचों में अच्छा अनुभव मिला है. इसके साथ ही हमने सीनियर भारतीय टीम के साथ भी कई मैच खेले हैं, क्योंकि हम बेंगलुरु स्थित साई के एक ही परिसर में हैं. यह हमारी तैयारियों का एक बड़ा हिस्सा था और जब खिलाड़ी अपने सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है. कुल मिलाकर हम एक उत्साहित टीम हैं. हम घरेलू दर्शकों के सामने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं.''

भारत का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

28 नवंबर- भारत बनाम चिली- शाम 5:45 बजे
29 नवंबर- भारत बनाम ओमान- रात 8:00 बजे
2 दिसंबर- भारत बनाम स्विट्जरलैंड- रात 8:00 बजे

मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम :

गोलकीपर: बिक्रमजीत सिंह, प्रिंसदीप सिंह.
डिफेंडर: रोहित (कप्तान), तालेम प्रियोबार्ता, अनमोल एक्का, आमिर अली, सुनील पलाक्षप्पा बेन्नूर, शारदानंद तिवारी.
मिडफील्डर: अंकित पाल, थौनाओजाम इंगलेम्बा लुवांग, एड्रोहित एक्का, रोसन कुजूर, मनमीत सिंह, गुरजोत सिंह.
फॉरवर्ड: अर्शदीप सिंह, सौरभ आनंद कुशवाह, अजीत यादव, दिलराज सिंह.
रिजर्व: रवनीत सिंह, रोहित कुल्लू.

