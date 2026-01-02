Advertisement
trendingNow13062104
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीटी20 टीम से ड्रॉप होने के बाद कहां हैं गिल? स्टार फुटबॉलर के साथ तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

टी20 टीम से ड्रॉप होने के बाद कहां हैं गिल? स्टार फुटबॉलर के साथ तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप स्कोरर शुभमन गिल को बीसीसीआई ने टी 20 विश्व के स्क्वॉड से ड्रॉप करके सनसनी मचा दी थी. इसी बीच गिल की दुनिया के स्टार फुटबॉलर के साथ एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है,जिसे लेकर दोनों खेलों के समर्थकों बीच जमकर उत्साह देखा जा रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gill- Halland
Gill- Halland

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप स्कोरर शुभमन गिल को बीसीसीआई ने टी 20 विश्व के स्क्वॉड से ड्रॉप करके सनसनी मचा दी थी. इसी बीच टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान के दुनिया के खतरनाक फुटबॉलर में से एक एर्लिंग हैलेंड के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि चर्चा का विषय बन गई है. दोनों ही खेल के प्रेमियों के बीच इस फोटो को लेकर खूब उत्साह देखा जा रहा है. दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिखाते हुए कुछ ऐसा किया, जो कि इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है. खास बात ये है कि ऐसा सम्मान पहले कभी दोनों खेलों के बीच में नहीं देखा गया है.

अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ
भारतीय कप्तान शुभमन गिल और स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हैलेंड दोनों ही अपने-अपने खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं.आज की तारीख में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेर रखा है. खेल जगत में जाने-माने नाम हैं. उनकी लोकप्रियता देशों से परे हैं. गिल ने इंग्लैंड ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर पूरी दुनिया भर में अपने नाम का डंका पीट दिया. वहीं, एर्लिंग हैलेंड ने भी अपना शानदार प्रदर्शन की बदौलत सीजन के शुरुआती 19 मैचों में ही 19 गोल करते हुए सभी को चौंका दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जबरदस्त जुगलबंदी
दोनों ने एक दूसरे के प्रति शानदार जेस्चर दिखाया जो कि पहले कभी क्रिकेटर और फुटबॉलर के बीच देखने को नहीं मिली था. जहां गिल ने हैलेंड को नॉर्वे की एक जर्सी गिफ्ट की. खास बात ये है कि दोनों ही खिलाड़ी पहले भी मिल चुके हैं. ये कोई पहला मौका नहीं है जब वह आमने-सामने थे, साल 2023 में गिल मैनचेस्टर सिटी का मैच देखने स्टेडियम गए थे और वहां पर उन्होंने हैलेंड और बाकी के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी. 26  वर्षीय शुभमन गिल नॉर्वे की जर्सी पहने हुए दिखे, जो कि हैलेंड मैच खेलने के दौरान पहने हुए दिखाई देते हैं.

कौन हैं एर्लिंग हैलेंड​?
फिलहाल मैनचेस्टर सिटी के लिए प्रीमियर लीग में खेलने वाले एर्लिंग हैलेंड नॉर्वे को इंटरनेशनल स्तर पर टूर्नामेंट टीम का नेतृत्व करते हैं. हैलेंड ने मैनचेस्टर सिटी से जुड़ने से पहले ही काफी कम उम्र में ही कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिए थे, जो कि एक फुटबॉलर के लिए बड़ी बात होती है.  वहीं, अगर बात करें हैलेंड की खासियत की तो वह अपने शानदार टेम्परामेंट के दम पर दुनिया के बेस्ट डिफेंडर के विरूद्ध भी लगातार गोल दागने की क्षमता रखते हैं, जिसने उन्हें काफी कम समय में सबसे महान फुटबॉलर की लिस्ट में शुमार कर दिया.

ये भी पढ़ें: दिग्गज ऑलराउंडर को टीम की बागडोर... जिम्बाब्वे ने किया T20 वर्ल्ड कप के स्क्वॉड की घोषणा

 

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

shubman gill viral picturestar footballer earling harland

Trending news

DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ