तीन साल में दूसरी बार पिता बना ये महान खिलाड़ी, इतने महीने पहले किया था संन्यास का ऐलान

टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नडाल के घर किलकारी गूंजी है. यह टेनिस स्टार दूसरी बार पिता बना, जब उनकी पत्नी मारिया फ्रांसिस्का पेरेलो ने 7 अगस्त को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया. 2019 में नडाल और मारिया की शादी हुई थी, जिसके बाद 2022 में वह पहली बार माता-पिता बने. अब तीन साल में यह कपल दूसरी बार पेरेंट्स बना है. बता दें कि नडाल ने पिछले ही साल नवंबर में टेनिस से संन्यास लिया था.

दूसरी बार पिता बने नडाल

राफेल नडाल और उनकी पत्नी मारिया फ्रांसिस्का पेरेलो ने अपने दूसरे बच्चे मिकेल का वेलकम किया गौ. 7 अगस्त को पाल्मा, मल्लोर्का के क्विरोनसालुद पाल्माप्लानास हॉस्पिटल में इस कपल के दूसरे बेटे ने जन्म लिया. यूरोपा प्रेस न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिकेल नाम मारिया के पिता के सम्मान में रखा है, जिनका लंबी बीमारी के बाद अप्रैल 2023 में 63 साल की उम्र में निधन हो गया था. नडाल पहली बार 2022 में पिता बने थे, जब मारिया ने राफेल जूनियर को जन्म दिया था.

नवंबर 2024 में लिया था संन्यास

राफेल नडाल ने नवंबर 2024 में अपने शानदार टेनिस करियर को अलविदा कह दिया था. उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा 10 अक्टूबर, 2024 को ही कर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डेविस कप फाइनल्स उनका आखिरी प्रोफेशनल टूर्नामेंट होगा. यह टूर्नामेंट 19 से 24 नवंबर, 2024 तक स्पेन के मलागा में खेला गया था. यहीं पर नडाल ने अपने 23 साल लंबे टेनिस करियर को अलविदा कहा.

टेनिस के महान खिलाड़ी हैं नडाल

'किंग ऑफ क्ले' कहे जाने वाले राफेल नडाल के नाम सबसे ज्यादा 14 फ्रेंच ओपन खिताब जीतने का रिकॉर्ड है. उन्हें डेब्यू के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रोलैंड-गैरोस में भी सम्मानित किया गया था. नडाल ने कुल 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते. फ्रेंच ओपन के अलावा उन्होंने 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 बार विंबलडन और 4 बार यूएस ओपन भी जीता. वह एटीपी रैंकिंग्स में 209 हफ्तों तक नंबर 1 पर रहे और 5 बार साल का अंत नंबर 1 पोजीशन पर किया. नडाल ने दो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते हैं. उन्होंने कुल 92 सिंगल्स खिताब जीते, जिनमें से 63 क्ले कोर्ट पर जीते गए हैं.