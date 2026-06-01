टेनिस की 'क्वीन' सेरेना विलियम्स ने किया वापसी का ऐलान, 44 की उम्र में संन्यास से मारा यू-टर्न

Serena Williams Comaback: टेनिस की 'क्वीन' कहे जाने वाली स्टार महिला खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने 44 की उम्र में संन्यास से यू-टर्न मारने का बड़ा फैसला किया है.
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Serena Williams Comaback: टेनिस की 'क्वीन' कहे जाने वाली स्टार महिला खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने 44 की उम्र में संन्यास से यू-टर्न मारने का बड़ा फैसला किया है. क्लब ने एक बयान में पुष्टि की है कि सेरेना इस महीने लंदन के क्वीन्स क्लब में डबल्स ड्रॉ में वाइल्डकार्ड एंट्री के रूप में खेलेंगी. उन्होंने आखिरी बार सितंबर 2022 में डब्ल्यूटीए टूर पर खेला था और यूएस ओपन में तीसरे दौर में हार के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया था.
4 साल पहले संन्यास का ऐलान और अब 44 साल की उम्र में टेनिस की फील्ड पर वापसी के बारे में बताते हुए सेरेना विलियम्स ने कहा, ''क्वींस क्लब इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए एकदम सही जगह लगती है. ग्रास कोर्ट ने मुझे मेरे करियर के कुछ सबसे यादगार पल दिए हैं और मैं इस खेल के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक पर वापसी करने के लिए उत्साहित हूं. इस बीच, डब्ल्यूटीए की अध्यक्ष वैलेरिया कैमिलो ने उनकी वापसी का स्वागत किया. एक बयान में उन्होंने कहा, "सेरेना सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनकी विरासत कोर्ट से कहीं आगे तक फैली हुई है. मैं उन्हें शीर्ष खिलाड़ियों की नई पीढ़ी का सामना करते देखने के लिए उत्सुक हूं.''
सेरेना विलियम्स ने पिछले साल डोपिंग-रोधी नियमों का पालन करते हुए दोबारा पंजीकरण कराया था, जिससे उनकी वापसी की अफवाहें फैलने लगीं. हालांकि, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इन सवालों का सीधा खंडन किया. वह डब्ल्यूटीए रैंकिंग में 319 सप्ताह तक विश्व नंबर 1 महिला रहीं (जो अब तक का तीसरा सबसे लंबा रिकॉर्ड है) और पांच बार साल के अंत में नंबर 1 स्थान पर रहीं. उनके शानदार करियर में 73 डब्ल्यूटीए टूर-स्तरीय एकल खिताब शामिल हैं, जिनमें 23 ग्रैंड स्लैम (एकल खिताब) शामिल हैं.
वह एकल और युगल दोनों में करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं. सेरेना ने 23 डब्ल्यूटीए टूर-स्तरीय युगल खिताब भी जीते हैं, जिनमें 14 महिला युगल ग्रैंड स्लैम शामिल हैं, ये सभी खिताब उन्होंने अपनी बहन वीनस के साथ जीते हैं.
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