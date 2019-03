Tennis: कभी सेना के लिए अनफिट हो गए थे रोजर फेडरर, आज उनके नाम 100 खिताब हैं; 10 Facts...

दुबई: अब इस तरह की बहस कम ही होती है कि टेनिस का महानतम खिलाड़ी कौन है. स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर (Roger Federer) की उपलब्धियों ने इस बहस को लगभग खत्म कर दिया है. लगभग सब ने मान लिया है कि फेडरर ही टेनिस के महानतम पुरुष खिलाड़ी हैं. इस खिलाड़ी ने शनिवार को करियर का 100वां एटीपी सिंगल्स खिताब (दुबई टेनिस चैंपियनशिप) जीतकर अपने ताज में एक और नगीना जोड़ लिया. वैसे, यह बात कम ही लोग जानते हैं कि कभी इस खिलाड़ी को सेना के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था. तब उन्हें सेना में काम नहीं कर पाने के बदले अपनी कमाई पर 3% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा था. 37 साल के रोजर फेडरर से जुड़े 10 दिलचस्प फैक्ट...

1. रोजर फेडरर के नाम सबसे अधिक 20 ग्रैंडस्लैम खिताब (पुरुष सिंगल्स) जीतने का रिकॉर्ड हैं. उन्होंने 20 खिताब जीते हैं. राफेल नडाल (17) दूसरे नंबर पर हैं.

2. रोजर एटीपी सिंगल्स के 100 खिताब जीतने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी हैं. अमेरिका के जिमी कॉनर्स ने सबसे अधिक 109 एटीपी सिंगल्स खिताब जीते हैं.

3. रोजर ने 2009 में टेनिस खिलाड़ी मिर्का से शादी की. उनके जुड़वां बच्चे-बच्चियां हैं. बच्चों के नाम लियो और लेनार्ट और बच्चियों के नाम माइला रोज और शार्लेंस हैं.

4. रोजर 16 साल की उम्र तक शाकाहारी थे. उन्होंने बाद में अपने साथी खिलाड़ी मार्क रोसे की सलाह पर मांसाहार शुरू कर दिया.

5. रोजर दुनिया के सबसे अमीर टेनिस खिलाड़ी हैं. फोर्ब्स मैग्जीन ने उन्हें 2018 के सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ियों में सातवें नंबर पर रखा था. मैग्जीन ने उनकी कमाई 550 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी.

Just watched @rogerfederer win his 100th title and my daughter asked “how many did you win?” “10” I responded proudly. “How come you only won 10? That’s like none.” Thanks Roger, for making me look bad in front of my kids. Congrats.

— James Blake (@JRBlake) March 2, 2019