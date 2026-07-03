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दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 7 जुलाई से सजेगा ओरिएंटल कप, 45 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा

दिल्ली-एनसीआर में स्कूल स्तर के फुटबॉल को नई पहचान दिलाने वाला ओरिएंटल कप इस साल अपने चौथे संस्करण के साथ और भी बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रहा है. टूर्नामेंट का आयोजन 7 से 16 जुलाई तक नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:26 PM IST
दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 7 जुलाई से सजेगा ओरिएंटल कप, 45 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा
Image Credit: दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 7 जुलाई से सजेगा ओरिएंटल कपSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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