दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 7 जुलाई से सजेगा ओरिएंटल कप, 45 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा

दिल्ली-एनसीआर में स्कूल स्तर के फुटबॉल को नई पहचान दिलाने वाला ओरिएंटल कप इस साल अपने चौथे संस्करण के साथ और भी बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रहा है. टूर्नामेंट का आयोजन 7 से 16 जुलाई तक नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में होगा. आयोजकों के अनुसार इस बार प्रतियोगिता में दिल्ली-एनसीआर के 45 से अधिक स्कूलों की टीमें हिस्सा लेंगी. 10 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 1,500 से ज्यादा छात्र-छात्राएं मैदान पर अपना दमखम दिखाएंगे, जबकि कुल 50 से अधिक मुकाबले खेले जाएंगे.
इस बार टूर्नामेंट को पहले से कहीं ज्यादा भव्य बनाया गया है. आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि (Prize Pool) को पिछले संस्करण की तुलना में दोगुने से भी अधिक कर दिया गया है. इसके अलावा युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल के तहत 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कुल 2.5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी. इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को फुटबॉल में अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
ओरिएंटल कप में इस बार लड़कों के अंडर-17 और लड़कियों के अंडर-19 वर्ग में मुकाबले खेले जाएंगे. आयोजकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. इस बार कुल भाग लेने वाली टीमों में लगभग 40 प्रतिशत लड़कियों की टीमें हैं, जो टूर्नामेंट की बढ़ती लोकप्रियता और महिला फुटबॉल के विकास का संकेत है.
ओरिएंटल कप के संस्थापक फरीद बख्शी ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक सफल टूर्नामेंट कराना नहीं, बल्कि इसे भारत की सबसे प्रतिष्ठित इंटर-स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिताओं में शामिल करना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल 45 से अधिक टीमें अपनी भागीदारी की पुष्टि कर चुकी हैं और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इस संख्या को 50 टीमों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए दिल्ली के फुटबॉल इन्फ्लुएंसर्स और विभिन्न संस्थानों के साथ भी साझेदारी की जा रही है, ताकि युवाओं के बीच फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके.
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में शुरू हुआ ओरिएंटल कप अब दिल्ली-एनसीआर के सबसे तेजी से उभरते इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंटों में शामिल हो चुका है. पहले तीन संस्करणों में यह प्रतियोगिता 55 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को जोड़ चुकी है, जबकि 2,700 से अधिक युवा फुटबॉलरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है. आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार का संस्करण अब तक का सबसे सफल आयोजन साबित होगा और भविष्य में इस प्रतियोगिता का विस्तार देश के अन्य राज्यों तक भी किया जाएगा.