दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 7 जुलाई से सजेगा ओरिएंटल कप, 45 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा

ओरिएंटल कप के संस्थापक फरीद बख्शी ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक सफल टूर्नामेंट कराना नहीं, बल्कि इसे भारत की सबसे प्रतिष्ठित इंटर-स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिताओं में शामिल करना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल 45 से अधिक टीमें अपनी भागीदारी की पुष्टि कर चुकी हैं और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इस संख्या को 50 टीमों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए दिल्ली के फुटबॉल इन्फ्लुएंसर्स और विभिन्न संस्थानों के साथ भी साझेदारी की जा रही है, ताकि युवाओं के बीच फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके.