Lionel Messi 4 World Records FIFA World Cup 2026: पूरी दुनिया में अगर कोई खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वह फुटबॉल है. इन दिनों तीन देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस खेल के सबसे बड़े कुंभ यानी फीफा विश्व कप 2026 की धूम है. इस टूर्नामेंट में इस खेल के दिग्गज लियोनेल मेसी ने 39 साल की उम्र में यह साबित कर दिया है कि फीफा विश्व कप के असली GOAT यानी Greatest of All Time वही हैं. उनके 4 महा रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहे हैं.
दरअसल, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-जे (Group J) के एक हाई-वोल्टेज मुकाबले में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त देकर 'राउंड ऑफ 32' (Last 32) में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस मुकाबले में मेसी ने 2 कमाल के गोल दागे. इस दमदार प्रदर्शन के साथ ही मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के 4 ऐसे अविश्वसनीय और महा-रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिन्होंने पूरी खेल दुनिया को हैरान कर दिया है.
खास बात यह है कि खुद 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' (Guinness World Records) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर मेसी के इन 4 ऐतिहासिक कीर्तिमानों पर मुहर लगाई है. नीचे डिटेल में जानिए...
लियोनेल मेसी अब फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले सर्वकालिक महान खिलाड़ी बन गए हैं. ऑस्ट्रिया के खिलाफ पहला गोल करते ही उन्होंने जर्मनी के दिग्गज मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा, जिसे उन्होंने पिछले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाकर बराबर किया था. मैच में अपने दूसरे गोल के साथ मेसी के नाम अब 6 वर्ल्ड कप में कुल 18 गोल दर्ज हो चुके हैं.
लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में बतौर खिलाड़ी सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने के अपने ही रिकॉर्ड को और मजबूत कर लिया है. वह अब विश्व कप के इतिहास में 28 मैच खेलने वाले इकलौते फुटबॉलर बन गए हैं.
ऑस्ट्रिया पर अर्जेंटीना की 2-0 की जीत के साथ ही मेसी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में बतौर खिलाड़ी सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मेसी ने अब तक वर्ल्ड कप में कुल 18 मैचों में जीत का स्वाद चखा है, जो किसी भी अन्य खिलाड़ी से ज्यादा है.
मेसी ने मैदान पर समय बिताने के मामले में भी दुनिया के सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. वह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक मैदान पर एक्टिव रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मेसी ने अब तक विश्व कप मैचों में कुल 2,489 मिनट फुटबॉल खेली है, जो उनके कभी न थकने वाले जज्बे को दिखाता है.
ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना के बीच खेले गए मैच में एक समय ड्रामा तब देखने को मिला जब 9वें मिनट में लॉटारो मार्टिनेज को डी-बॉक्स में गिराए जाने के बाद अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली. मेसी पेनल्टी शॉट लेने आए, लेकिन उनका धीमा शॉट टारगेट से चूक गया और गेंद बाहर चली गई. हालांकि, इस पेनल्टी मिस के बाद भी मेसी ने हिम्मत नहीं हारी और मैच के आखिरी पलों में दो दर्शनीय मैदानी गोल दागकर टीम को शानदार जीत दिला दी.
मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कप्तान मेसी ने कहा, 'मैं इस जीत से बेहद खुश हूं. यह मैच बेहद कड़ा, तीव्र और महत्वपूर्ण था. इस जीत से हमें आगे के सफर के लिए मानसिक शांति मिली है, क्योंकि हमने एक मैच शेष रहते ही नॉकआउट (राउंड ऑफ 32) का टिकट पक्का कर लिया है.' टीम के युवा स्टार स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज़ ने मेसी की तारीफ में कहा, 'लियो के बारे में कहने के लिए अब शब्द नहीं बचे हैं. वह पिछले 20 सालों से दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और वह इतिहास के सबसे महान (GOAT) हैं.'