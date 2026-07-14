FIFA World Cup: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 4 टीमें, कौन कितनी बार बन चुका है चैंपियन?

फ्रांस ने अब तक 2 बार (1998 और 2018) फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. 2022 में उपविजेता रहने वाली ये टीम इस बार भी बेहद संतुलित नजर आई है. फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को 3-0 से हराया, प्री-क्वार्टर फाइनल में पराग्वे को 1-0 से मात दी और क्वार्टर फाइनल में मजबूत मोरक्को को 2-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई. पूरे टूर्नामेंट में फ्रांस की रक्षा पंक्ति और आक्रमण दोनों शानदार रहे हैं. सेमीफाइनल में फ्रांस के सामने स्पेन की चुनौती होगी. फ्रांस के कप्तान और 'गोल मशीन' किलियन एम्बाप्पे कहर बरपा रहे हैं और अब तक 8 गोल दाग चुके हैं. अगर फ्रांस को तीसरी बार चैंपियन बनना है तो एम्बाप्पे को गोल दागने का सिलसिला जारी रखना होगा.