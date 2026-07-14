Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 4 टीमें, कौन कितनी बार बन चुका है चैंपियन?

FIFA World Cup 2026: सेमीफाइनल का स्टेज सेट है... अब बस ये देखना है कि 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल में एंट्री मारती है और फिर खिताब अपने नाम करती है. फैंस ये भी जानने को उत्साहित होंगे कि इन चारों में किस टीम ने अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? आइए जानते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 02:50 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:50 AM IST
FIFA World Cup: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 4 टीमें, कौन कितनी बार बन चुका है चैंपियन?
Image Credit: (AP Photo) फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 4 टीमें, कौन कितनी बार बन चुका है चैंपियन?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टीम इंडिया पर चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, रोहित-कोहली का ये VIDEO वायरल
FIFA World Cup 20262 hrs ago
2
DNA2 hrs ago
3
Lock Upp 22 hrs ago
4
Nand Kishore Goenka Passes Away3 hrs ago
5
cricket3 hrs ago