FIFA World Cup: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 4 टीमें, कौन कितनी बार बन चुका है चैंपियन?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है. टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दुनिया की चार सबसे मजबूत फुटबॉल टीमें- फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने जगह बना ली है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये चारों टीमें फीफा रैंकिंग की शीर्ष टीमों में भी शामिल हैं और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम चार तक पहुंची हैं.
सेमीफाइनल का स्टेज सेट है... अब बस ये देखना है कि इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल में एंट्री मारती है और फिर खिताब अपने नाम करती है. फैंस ये भी जानने को उत्साहित होंगे कि इन चारों में किस टीम ने अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है और 2026 के इस अभियान में उनका सफर कैसा रहा है. आइए जानते हैं.
अर्जेंटीना- 3 बार की विश्व चैंपियन
डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना इस बार भी खिताब बचाने की मजबूत दावेदार मानी जा रही है. टीम अब तक 3 बार (1978, 1986 और 2022) फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है. 2026 में मेसी की टीम ने ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट तक लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया. राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने केप वर्डे को 3-2 से हराया, प्री-क्वार्टर फाइनल में मिस्र को 3-2 से मात दी और क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया. अब सेमीफाइनल में उनका सामना इंग्लैंड से होगा. अर्जेंटीना के सुपरस्टार या यूं कहें कि 'फुटबॉल का जादूगर' लियोनेल मेसी शानदार फॉर्म में हैं और अब तक इस वर्ल्ड कप में 8 गोल दाग चुके हैं.
फ्रांस- दो बार बना है विश्व विजेता
फ्रांस ने अब तक 2 बार (1998 और 2018) फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. 2022 में उपविजेता रहने वाली ये टीम इस बार भी बेहद संतुलित नजर आई है. फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को 3-0 से हराया, प्री-क्वार्टर फाइनल में पराग्वे को 1-0 से मात दी और क्वार्टर फाइनल में मजबूत मोरक्को को 2-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई. पूरे टूर्नामेंट में फ्रांस की रक्षा पंक्ति और आक्रमण दोनों शानदार रहे हैं. सेमीफाइनल में फ्रांस के सामने स्पेन की चुनौती होगी. फ्रांस के कप्तान और 'गोल मशीन' किलियन एम्बाप्पे कहर बरपा रहे हैं और अब तक 8 गोल दाग चुके हैं. अगर फ्रांस को तीसरी बार चैंपियन बनना है तो एम्बाप्पे को गोल दागने का सिलसिला जारी रखना होगा.
स्पेन- दूसरी ट्रॉफी की तलाश
स्पेन ने अपने इतिहास में सिर्फ एक बार (2010) फीफा वर्ल्ड कप जीता है. हालांकि इस बार टीम का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा. स्पेन ने राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, फिर प्री-क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हराया. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम जैसी मजबूत टीम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. युवा खिलाड़ियों और तेज पासिंग फुटबॉल के दम पर स्पेन इस बार खिताब की प्रबल दावेदार बनकर उभरी है.
इंग्लैंड- 60 साल बाद दूसरा खिताब जीतने का सपना
इंग्लैंड ने अपने इतिहास में सिर्फ एक बार (1966) वर्ल्ड कप जीता है. इसके बाद टीम कई बार करीब पहुंची, लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं लगी. 2026 में हैरी केन की टीम ने शानदार वापसी की है. राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो को 2-1 से हराने के बाद उसने प्री-क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको को 3-2 से मात दी. क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब टीम 60 साल का इंतजार खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि, उनके सामने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को रोकने की चुनौती होगी.
किसके पास है सबसे ज्यादा खिताब?
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमों में सबसे सफल अर्जेंटीना है, जिसने तीन बार विश्व कप जीता है. उसके बाद फ्रांस दो बार चैंपियन बना है, जबकि स्पेन और इंग्लैंड ने एक-एक बार ट्रॉफी उठाई है. यानी इन चार टीमों के नाम कुल 7 फीफा वर्ल्ड कप खिताब दर्ज हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अर्जेंटीना अपना चौथा खिताब जीतता है, फ्रांस तीसरी बार चैंपियन बनता है या फिर स्पेन और इंग्लैंड अपने लंबे इंतजार को खत्म कर इतिहास रचते हैं. बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक बार चैंपियन बनने का रिकॉर्ड ब्राजील (5 बार) के नाम दर्ज है.