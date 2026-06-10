FIFA World Cup 2026 में अलग-अलग टीमों के लिए खेलेंगे ये भाई, क्या है वजह? देखें पूरी लिस्ट

FIFA World Cup 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कुछ ही घंटों में मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच क्लैश देखने को मिलेगा. इससे पहले हम आपको मेगा टूर्नामेंट में ऐसे भाईयों की जोड़ियों से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जो अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते दिख सकते हैं. ये टूर्नामेंट पारिवारिक कहानियों के लिए भी यादगार बनने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में चार भाईयों की जोड़ी देखने को मिलेंगी जो एक ही परिवार से होने के बावजूद अलग-अलग देशों के लिए खेलते नजर आएंगे.
लिस्ट में सबसे पहली जोड़ी फ्रांस के उभरते सितारे डेसिरे डौए और उनके बड़े भाई गुएला डौए की है. दोनों की कहानी बेहद दिलचस्प है. दोनों भाइयों का जन्म फ्रांस में हुआ था और स्टेड रेनेस में साथ फुटबॉल की शुरुआत की थी. छोटे भाई डेसिरे का टैलेंट ऐसा निखरा कि वह पेरिस सेंट-जर्मेन तक पहुंचे और यूरोप के बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई. अब वह फ्रांस की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं. वहीं, गुएला ने अपने पिता के देश आइवरी कोस्ट को चुना और उसी के लिए खेल रहे हैं.
इसके बाद विलियम्स ब्रदर्स हैं. इनाकी और निको विलियम्स दोनों बास्क मूल के हैं. छोटे भाई निको ने स्पेन के लिए शानदार प्रदर्शन किया और यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने थे. वहीं, दूसरी तरफ बड़े भाई इनाकी ने पहले स्पेन के लिए लेकिन बाद में अपने माता-पिता के देश घाना की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया.
इन दो जोड़ियों के अलावा डच मूल के डिफेंडर डेरिक लुकासेन भी हैं, लेकिन वह अपने सौतेले भाई ब्रायन ब्रॉबी के साथ अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे. दोनों की मां एक ही हैं, लेकिन पिता अलग-अलग हैं. लुकासेन घाना के लिए खेलते हैं, जबकि ब्रॉबी नीदरलैंड्स की टीम में स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हैं.
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चौथी जोड़ी जॉन साउटर और हैरी साउटर की है. हैरी स्कॉटलैंड के लिए खेलते हैं जबकि उनके बड़े भाई जॉन स्कॉटलैंड की टीम का हिस्सा हैं. हैरी की भी शुरुआत स्कॉटलैंड की जूनियर टीमों से हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मां के देश ऑस्ट्रेलिया को चुना.