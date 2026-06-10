FIFA World Cup 2026 में अलग-अलग टीमों के लिए खेलेंगे ये भाई, क्या है वजह? देखें पूरी लिस्ट

लिस्ट में सबसे पहली जोड़ी फ्रांस के उभरते सितारे डेसिरे डौए और उनके बड़े भाई गुएला डौए की है. दोनों की कहानी बेहद दिलचस्प है. दोनों भाइयों का जन्म फ्रांस में हुआ था और स्टेड रेनेस में साथ फुटबॉल की शुरुआत की थी. छोटे भाई डेसिरे का टैलेंट ऐसा निखरा कि वह पेरिस सेंट-जर्मेन तक पहुंचे और यूरोप के बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाई. अब वह फ्रांस की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं. वहीं, गुएला ने अपने पिता के देश आइवरी कोस्ट को चुना और उसी के लिए खेल रहे हैं.