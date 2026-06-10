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FIFA World Cup 2026 में अलग-अलग टीमों के लिए खेलेंगे ये भाई, क्या है वजह? देखें पूरी लिस्ट

FIFA World Cup 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कुछ ही घंटों में मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच क्लैश देखने को मिलेगा. इससे पहले हम आपको मेगा टूर्नामेंट में ऐसे भाईयों की जोड़ियों से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जो अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते दिख सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:40 PM IST
FIFA World Cup 2026 में अलग-अलग टीमों के लिए खेलेंगे ये भाई, क्या है वजह? देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: Williams Brothers (Instagram)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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