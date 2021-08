ओलंपिक में भारत की जीत को गंभीर ने बताया वर्ल्ड कप से बड़ा, वीरू-सचिन ने किया ये ट्ववीट

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में 5-4 से जीत दर्ज करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया. भारतीय हॉकी टीम ने इससे पहले साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था.

सचिन-सहवाग ने ऐतिहासिक जीत पर दिया ये रिएक्शन

भारतीय पुरुष हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद ट्विटर पर बधाइयों का तांता लग गया है. राजनीति से लेकर बॉलीवुड और खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियां भारतीय पुरुष हॉकी टीम की इस बड़ी उपलब्धि पर बधाइयां दे रही हैं. सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर ने हॉकी में भारत की ऐतिहासिक जीत पर अपना रिएक्शन दिया है.

Congratulations to each & every member of the hockey contingent on winning the #Bronze for India!

A fantastic hard fought win…The penalty corner save by Sreejesh in the dying moments of the game was amazing.

Entire is immensely proud!#Hockey #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/7Rtko9kS63

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 5, 2021