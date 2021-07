Tokyo Olympics: तीरंदाजी में भारत के लिए बुरा दिन, अतनु दास से मेडल की उम्मीद खत्म

टोक्यो: तीरंदाजी (Archery) में भारत (India) की उम्मीदें अब खत्म हो गई. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के मेंस क्वॉर्टरफाइनल में अतनु दास (Atanu Das) जापान (Japan) के ताकाहारू फुरुकामा (Takaharu Furukawa) से 4-6 से हार गए. दास 5वें सेट में एक बार भी 10 स्कोर नहीं कर सके और 8 का स्कोर उन पर भारी पड़ा.



दुनिया की नंबर वन तीरंदाज दीपिका कुमारी (Deepika Kumari) के क्वॉर्टरफाइनल में हारने के बाद भारत की उम्मीदें अतनु दास (Atanu Das) पर ही टिकी थी. पिछले मैच में लंदन ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर ओ जिन हयेक को हराने के बाद दास 2012 ओलंपिक के सिल्वर मेडल और यहां टीम इवेंट का ब्रॉन्ज जीत चुके जापानी तीरंदाज ताकाहारू फुरुकामा (Takaharu Furukawa) को नहीं हरा सके.

Archer Atanu Das's journey comes to an end at #Tokyo2020 with 4-6 defeat against ’s Takaharu Furukawa in the Round of 16.

We wish him luck for the future competitions#Archery #Olympics

