Tokyo Olympics: Bajrang Punia ने दिखाया क्यों हैं वो चैम्पियन, शान से सेमीफाइनल में एंट्री

नई दिल्ली: भारत (India) के बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने अपने क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में शानदार खेल दिखाया है. उन्होंने ईरान (Iran) के मोर्तेजा गासी (Morteza Ghasi) को हराकर टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के 65 किलो कुश्ती (65 Kg Wrestling) के सेमीफाइनल में पहुंच गए.

शुरुआत में ईरान (Iran) के मोर्तेजा गासी (Morteza Ghasi) 1-0 से आग चल रहे थे और बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) जद्दोजहद करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरी लम्हों में भारतीय रेसलर ने बाजी पलट दी और 2-1 से आगे हो गए और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली.

BAJRANG ADVANCES TO SEMIFINAL!!#IND @BajrangPunia advances to the semifinal of Men’s freestyle 65 Kg by winning by fall against #IRI Morteza Cheka Ghiasi

Watch this space for updates on #Olympics #Tokyo2020#Cheer4India pic.twitter.com/Kzi5xPknbl

— SAIMedia (@Media_SAI) August 6, 2021