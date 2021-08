Tokyo Olympics: Bajrang Punia का धोबी पछाड़, एक ही झटके में विरोधी पहलवान को किया चित

नई दिल्ली: भारत के रेसलर बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में शानदार शुरुआत की है. वो 65 किलो कुश्ती (65 Kg Wrestling) में पहले ही गोल्ड मेडल (Gold Medal) के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और उन्होंने 2 मुकाबलों में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं.

बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) ने अपने पहले मुकाबले में शानदार खेल दिखाया. उन्होंने किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) के अर्नाजार अकमातालिएव (Ernazar Akmataliev) को हराकर टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) 65 किलो कुश्ती (65 Kg Wrestling) के क्वार्टर फाइनल में एंट्री की.



क्वार्टर फाइनल में धोबी पछाड़

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के क्वार्टर फाइनल में बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) का सामना ईरान (Iran) मोर्तेजा गैसी चेका (Morteza Ghiasi Cheka) से हुआ. शुरुआत में बजरंग 0-1 से पीछे चल रहे थे, लेकिन दूसरे क्वार्टर में उन्होंने जबर्दस्त वापसी की और 2 प्वाइंट हासिल करते हुए 2-1 से आगे हो गए. आखिरी मिनट में भारतीय रेसलर ने दांव खेला और ईरान के मोर्तेजा को पटक दिया और शानदार फतह हासिल की.

बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) को फाइनल में जगह बनाने के लिए अजरबैजान (Azerbaijan) के हाजी अलीव (Haji Aliyev) से भिड़ना होगा. अलीव 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन और 2016 रियो डि जनेरियो ओलंपिक (Rio de Janeiro Olympics) के ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं.

Down one moment, winning the bout in another but the mutual respect always stays on

Brilliant display of sporting spirit in the @BajrangPunia vs Morteza Ghiasi clash #Tokyo2020 | #StrongerTogether | #UnitedByEmotion pic.twitter.com/4tsqUsyzgE

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 6, 2021