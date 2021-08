टोक्यो: भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. लवलीना बोर्गोहेन के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन महिला 69 किलो वर्ग के सेमीफाइनल मैच में उन्हें वर्ल्ड चैम्पियन तुर्की की मुक्केबाज बुसानेज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना करना पड़ा. गोल्ड ना जीतने पर लवलीना काफी निराश हैं.

ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली लवलीना (Lovlina Borgohain) सिर्फ दूसरी महिला बॉक्सर हैं. हालांकि, अपने पहले ओलंपिक में भाग ले रही लवलीना ने खुलासा किया कि वह महिलाओं के 64-69 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक लेने के बाद संतुष्ट नहीं थीं क्योंकि उन्होंने कहा था कि टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए उन्होंने स्वर्ण की तैयारी की थी.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, लवलीना (Lovlina Borgohain) ने कहा, 'मैं पदक जीतकर खुश हूं, लेकिन साथ ही परेशान भी हूं क्योंकि मैं स्वर्ण नहीं जीत सकी, जिसके लिए मैंने इतने वर्षों तक बहुत मेहनत की.'

बाउट के बारे में बात करते हुए, 23 वर्षीय लवलीना (Lovlina Borgohain) ने कहा, 'वह [बुसेनज सुरमेनेली] बहुत मजबूत थी. मुझे पता था कि वो आगे आएगी और मुझे लगा कि अगर मैं पीछे हट गई तो वह मुझे और जोर से मुक्का मारेगी. इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सामने के पैर पर आकर अटैक करुंगी लेकिन मैं अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने में विफल रही.'

इस बीच, अपने संघर्षों के बारे में बात करते हुए लवलीना (Lovlina Borgohain) ने कहा, मुझे अभ्यास और टूर्नामेंट के लिए घर से दूर रहना पड़ता है. मैं 2018 में एक बार घर नहीं गई और इस साल भी. मैं ऑपरेशन के दौरान अपनी मां को नहीं देख सकी. मैं उस कठिन समय में अपनी मां के साथ रहना चाहती थी. लेकिन मैं नहीं कर सकी. मैंने केवल ओलंपिक में पदक जीतने के लिए कई बलिदान दिए हैं. ओलंपिक से एक महीने पहले मेरी टखनों में मोच आ गई थी और यह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैं रुका नहीं और प्रशिक्षण और खेलना जारी रखा.'

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) खेलों में यह भारत का तीसरा मेडल है. भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों में इससे पहले वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जबकि बैडमिंटन में पीवी सिंधू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. लवलीना का मेडल पिछले नौ वर्षों में भारत का ओलंपिक मुक्केबाजी में पहला मेडल है.

A month before the Olympics I got a sprain in my ankles. I got plenty of support and motivation that is why I was able to achieve. Federation, govt, Assam, everyone prayed for me: @LovlinaBorgohai to WION @DiggySinghDeo #Olympics #Tokyo2020 #LovlinaBorgohain pic.twitter.com/LHcE6RFDfL

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 4, 2021