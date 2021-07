Tokyo Olympics: 24 जुलाई को भारत का पूरा शेड्यूल, Deepika Kumari लगाएंगी Gold पर निशाना

टोक्यो: कोरोना वायरस के खतरे के बीच 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) की शुरुआत हुई. एक साल के लंबे इंतजार के बाद नेशनल स्टेडियम में शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई. महामारी को देखते हुए सभी देशों की तरफ से छोटे-छोटे दलों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया, इसमें भारत के सिर्फ 18 खिलाड़ी शामिल थे.

वैसे ओलंपिक गेम्स का आयोजन हर साल 4 साल में होता है, लेकिन कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) को एक साल के लिए टाल दिया था. 17 दिनों तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक में 33 अलग-अलग खेलों के 339 इवेंट्स होंगे. जिसमें भारत के 127 खिलाड़ी कुल 84 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे.

टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन यानी 24 जुलाई को भारतीय स्पोर्ट्स फैंस के लिए कई इवेंट्स इसमें कई दिग्गज खिलाड़ी मेडल्स के लिए अपनी जोरआजमाइश करेंगे. तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, निशानेबाजी में अपूर्वी चंदेला और इलावेनिल वालारिवन के मुकाबले हैं. इसके अलावा हॉकी भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी.

सुबह 6:00 बजे - मिश्रित टीम अंतिम आठ मुकाबले में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव बनाम चिया-एन लिन और चिह-चुन तांग (चीनी ताइपे)

भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी (Deepika Kumari) और प्रवीण जाधव (Pravin Jadhav) ने चीनी ताइपै की लिन चिया एन और तांग चिन चुन की जोड़ी को 5.3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक की मिकस्ड डबल्स टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

दोपहर 12:55 बजे - ब्रॉन्ज मेडल मैच

दोपहर 13:15 बजे - गोल्ड मेडल मैच

