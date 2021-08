Tokyo Olympics: Golf में Aditi Ashok ने मेडल की तरफ बढ़ाया कदम, फिलहाल इस पोजीशन पर बरकरार

टोक्यो: भारत की महिला गोल्फर अदिति अशोक (Aditi Ashok) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में शानदार शुरुआत की है. वो गोल्फ (Golf) में भारत के पहले मेडल की दावेदार बनी हुई हैं. उन्होंने तीसरे दौर में तीन अंडर 67 स्कोर करते हुए दूसरी पोजीशन बनाए रखी है.

अदिति अशोक (Aditi Ashok) 3 राउंड के बाद 12 अंडर 201 के स्कोर के साथ अकेली दूसरे स्थान पर है. अमेरिका (US) की नैली कोरडा (Nelly Korda) उनसे 3 स्ट्रोक्स आगे है जिन्होंने इस दौर में दो अंडर 69 स्कोर किया. अदिति का यह दूसरा ओलंपिक है. रियो डि जनेरियो 2016 रियो डि जनेरियो ओलंपिक (Rio de Janeiro 2016) में वो 41वें स्थान पर थीं.



नैली कोरडा और अदिति अशोक ​(फोटो-Reuters)

.@aditigolf betters her performance from the first two rounds and goes one up to rank second in women's individual stroke play as compared to a tied-second position from yesterday!

The #IND golfer stays in medal contention for three days straight! #Tokyo2020 | #Golf pic.twitter.com/dBLPpbMERr

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 6, 2021