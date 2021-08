Tokyo Olympics: एक शॉट ने Aditi Ashok को कर दिया मेडल से दूर, PM Modi बोले- 'आपने शानदार टैलेंट दिखाया'

नई दिल्ली: भारत की स्टार गोल्फर अदिति अशोक (Aditi Ashok) शनिवार के दिन मेडल जीतने से चूक गईं. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) की वीमेंस गोल्फ इवेंट के चौथे और फाइनल राउंड के बाद वो चौथे पोजीशन पर रहीं. इसके बावजूद उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए इतिहास रच दिया.



अमेरिका की गोल्फर को मिला गोल्ड

अमेरिका (US) की नैली कोरडा (Nelly Korda) पहले नंबर पर रहीं और गोल्ड मेडल हासिल किया, दूसरे नंबर पर जापान (Japan) की मोने इनामी (Mone Inami) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) की लीडिया को (Lydia Ko) के बीच दूसरे नंबर के लिए टाई हो गया.

अदिति ने रचा इतिहास

भारतीय गोल्फर अदिति अशोक (Aditi Ashok) का यह दूसरा ओलंपिक है. रियो डि जनेरियो 2016 रियो डि जनेरियो ओलंपिक (Rio de Janeiro 2016) में वो 41वें स्थान पर थीं. ऐसे में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में चौथे स्थान पर रहकर इतिहास रच दिया, वो महज एक शॉट से मेडल से चूक गईं, वहीं भारत की दीक्षा डागर (Diksha Dagar) को 50वीं पोजीशन मिली.

A th place finish to end a stellar #Tokyo2020 performance from @aditigolf, so close to a medal finish! Well done, Aditi. Whole of #IND cheered for you today and the last three days #UnitedByEmotion | #StrongerTogether — #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 7, 2021

ऑस्ट्रेलिया की गोल्फर से पिछड़ गईं अदिति

चौथे राउंड के दौरान खराब मौसम का दखल रहा. इस दौर में अदिति ने 3 डर 68 का स्कोर करते हुए चौथे स्थान पर रहीं आखिरी दौर में उन्होंने पांचवें, छठे, आठवें, 13वें और 14वें होल पर बर्डी लगाया और नौवें और 11वें होल पर बोगी किए. अदिति ने शनिवार सुबह दूसरे नंबर से शुरुआत की थी लेकिन वो पिछड़ गई. अदिति पूरे समय मेडल की दौड़ में थी लेकिन 2 बोगी से वो लीडिया को (Lydia Ko) से पीछे रह गई जिन्होंने आखिरी दौर में 9 बर्डी लगाए.



पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्विटर के जरिए अदिति का हौसला बढ़ाया है, 'बहुत बढ़ियां खेलीं अदिति अशोक, आपने टोक्यो ओलंपिक के दौरान जबर्दस्त कौशल और संकल्प दिखाया है. कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन आप किसी भी भारतीय से आगे निकल गईं और आगे के लिए लौ जला दी. भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं.