Tokyo Olympics: ओलंपिक में जगी एक और मेडल की उम्मीद, दीपिका कुमारी ने तीसरे दौर में बनाई जगह

नई दिल्ली: भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी (Deepika Kumari) ने यहां चल रहे टोक्यो ओलंपिक में महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी इवेंट के दूसरे राउंड में अमेरिका की जेनिफर फनार्डेज मुचिनो को हराकर राउंड-16 में जगह बना ली है. दीपिका ने दूसरे राउंड में जेनिफर को 6-4 से हराया. उन्होंने पहला सेट गंवाया लेकिन फिर जोरदार वापसी करते हुए अगले दोनों सेट अपने नाम किए.

चौथे सेट में दीपिका (Deepika Kumari) एक बार फिर पिछड़ गईं लेकिन पांचवां और निर्णायक सेट अपने नाम कर उन्होंने यह बाधा भी पार कर ली और पदक की ओर एक और कदम बढ़ा दिया. इससे पहले, दीपिका ने राउंड-64 में भूटान की करमा को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई. दीपिका ने करमा को एकतरफा अंदाज में 6-0 से हराया था.

World number ones Deepika Kumari and Brady Ellison are into the last 16s.

Two match wins this afternoon under the arena lights.#ArcheryatTokyo #archery pic.twitter.com/mjZenQreng

— World Archery (@worldarchery) July 28, 2021