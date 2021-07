Tokyo Olympics: Pakistan की इस प्लेयर ने पठानों पर किया ऐसा कमेंट, मांगनी पड़ गई माफी

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) की महिला बैडमिंटन (Badminton) प्लेयर महूर शहजाद (Mahoor Shahzad) के लिए टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में हिस्सा लेना गर्व की बात है, लेकिन वो खेल से ज्यादा अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं

महूर शहजाद (Mahoor Shahzad) ने एक वीडियो में कहा था कि जहां उन्हें कामयाबियों के लिए तारीफ मिली, वहीं कुछ साथी पठान प्लेयर्स उनसे जलते हैं. महूर को और पठानों पर इस कमेंट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा. बयान पर बवाल मचने के बाद महूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी है.



महूर शहजाद (Mahoor Shahzad) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) कहा था कि, 'लोगों ने तारीफ भी काफी की लेकिन हां ये जो हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कुछ जो बिल्कुल पठान हैं, पाकिस्तान में मैं नंबर वन हूं और मैं ओलंपिक में खेली, तो हमारे जो बाकी पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा जलते हैं कि मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंची. तो पाकिस्तान में ये काफी प्रॉब्लम है कि एक अच्छा, मतलब खुद भी नहीं करना और दूसरे को भी नहीं करने देना.'

महूर शहजाद ने मांगी माफी

महूर शहजाद (Mahoor Shahzad) ने कहा, 'मैं ये माफी अपने पठान भाइयों के लिए मांग रही हूँ. मेरा इरादा किसी भी तरह से नस्लवादी कमेंट करने का नहीं था. कुछ पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, जो मेरे खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं, इसलिए मैंने अपने वीडियो में सिर्फ उनका जिक्र किया है.



'मैं अपने पठान भाइयों और बहनों की भावनाओं को आहत करने लिए मैं दिल से खेद जताती हूं. आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि पंजाबियों, सिंधियों, बलूच और पठान भाइयों, बहनों के प्यार और सपोर्ट के बिना इस लेवल पर किसी कॉम्पिटीशन में हिस्सा लेना जाहिर तौर पर नामुमकिन था. मैंने आज जो कुछ भी हासिल किया है और जहाँ मैं खड़ी हूँ, वो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से है.'

