Olympic Medal जीतते ही Neeraj Chopra की लग गई लॉटरी, 1 साल तक फ्री में करेंगे हवाई सफर

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में गोल्ड मेडल (Gold Medal) जीतने के बाद नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) पर ईनामों की बरसात हो रही है. कई राज्य सरकारों और संस्थाओं ने उन्हें कैश प्राइज देने का ऐलान किया है. इसी कड़ी में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडियो ने नीरज को बड़ा तोहफा दिया है.

इंडिगो के सीईओ रोनोजोय दत्ता (Ronojoy Dutta) ने कहा, 'नीरज हमलोग आपकी कामयाबी के बारे में सुनकर काफी खुश हुए हैं. आपने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, और मुझे पता है कि इंडिगो के कर्मचारी आपको फ्लाइट में स्वागत करते हुए गर्व महसूस करेंगे. हम पूरी विनम्रता के साथ आपको एक साल तक इंडिगो में फ्री सेवा देना चाहते हैं. आपने हमें दिखाया है कि कड़ी मेहनत, लचीलापन और जुनून से क्या हासिल किया जा सकता है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य के एथलीट्स के लिए पथप्रदर्शक होंगे.'

