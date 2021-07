नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने इतिहास रच दिया. 26 साल की चानू ने वेटलिफ्टिंग (Weightlifting) की 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता और पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. जहां हर जगह लोग मीराबाई चानू को बधाई दे रहे हैं वहीं रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है.

रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज (Domino's) ने ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम करने वाली सैखोम मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) को जीवनभर के लिए मुफ्त पिज्जा देने की पेशकश की है. दरअसल मीराबाई ने पदक जीतने के बाद कहा था कि वह पिज्जा खाना चाहती हैं. डोमिजाज ने इससे पहले शनिवार को पदक जीतने के बाद मीराबाई के परिजनों के घर भी पिज्जा भेजे थे.

डोमिनोज (Domino's) ने ट्वीट कर कहा, ‘आपने कहा और हमने सुन लिया, हम कभी नहीं चाहते कि मीराबाई चानू फिर से खाने के लिए प्रतीक्षा करें इसलिए हम उन्हें जीवन भर के लिए मुफ़्त डोमिनोज़ पिज़्ज़ा दे रहे हैं’.

We are elated that we could share this wonderful moment with @mirabai_chanu’s loved ones. She brought a smile to a billion+ faces, our Domino’s Imphal Team brought a small token of appreciation to celebrate the success with her family. #MirabaiChanupic.twitter.com/ncl8r6aGTr

— dominos_india (@dominos_india) July 25, 2021