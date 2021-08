Tokyo Paralympics: Singhraj Adana ने भारत को दिलाया 8वां मेडल, ब्रॉन्ज पर लगाया निशाना

टोक्यो: भारत के सिंहराज अदाना (Singhraj Adana) ने यहां चल रहे टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) पी वन पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच वन (P1 Men’s 10m Air Pistol) फाइनल में तीसरे स्थान पर रह कर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया.

It’s Bronze for Singhraj at #Tokyo2020

Singhraj clinches in P1 Men's 10m Air Pistol SH1 final with 216.8 points

With this, s medal tally stands at 8, highest ever at any #Paralympics

Thank you for making #IND proud

Way to go Champ!!#Cheer4India#Praise4Para pic.twitter.com/4AQzg3VrHW

— SAI Media (@Media_SAI) August 31, 2021