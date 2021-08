Tokyo Paralympics: भारत को मिला पहला मेडल, Bhavina Patel ने जीता Silver

नई दिल्ली: टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में भारत (India) को पहला मेडल मिल गया है. टेबल टेनिस (Table Tennis) प्लेयर भाविना पटेल (Bhavina Patel) मेडल जीता है. वो फाइनल में 3-0 के अंतर से हारकर गोल्ड जीतने से चूक गईं.

चीन की खिलाड़ी से हारीं भाविना

टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) के टेबल टेनिस वीमेंस सिंगल्स क्लास 4 (Table Tennis Women's Singles Class 4) के फाइनल में भाविना पटेल (Bhavina Patel) को चीन (China) की जोउ यिंग (Zhou Ying) ने 7-11, 5-11, 6-11 से मात दी.

Outstanding debut appearance from #IND Bhavina Patel at #Paralympics Bhavina Patel has created history by winning #Silver medal for #IND pic.twitter.com/Yv7AI347p1 — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 29, 2021

भारत को मिला पहला मेडल

टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) गेम्स में ये भारत का पहला मेडल है. भाविना ने पहले गेम में झाउ यिंग को अच्छी टक्कर दी लेकिन चीन की 2 बार की गोल्ड मेडल विनर ने एक बार लय हासिल करने के बाद भारतीय खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और सीधे गेम में आसान जीत दर्ज की

पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भाविना पटेल (Bhavina Patel) को मुबारकबाद दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'भावना ने रचा इतिहास. वो सिल्वर मेडल घर ला रही हैं, इसके लिए उनको बधाई. उनके जिंदगी का सफर प्रेरित करने वाला है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करेगा.'

The remarkable Bhavina Patel has scripted history! She brings home a historic Silver medal. Congratulations to her for it. Her life journey is motivating and will also draw more youngsters towards sports. #Paralympics — Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2021

वित्त मंत्री ने दी बधाई

भारत की वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने भाविना पटेल (Bhavina Patel) को मुबारकबाद दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भाविना को पैरालंपिक के टेबल टेनिस (Table Tennis) इवेंट में सिल्वर मेडल (Silver Medal) जीतने की बधाई. आपकी दृढ़ता और सफलता कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी.'



Congratulations #BhavinaPatel on winning the Silver medal in #ParaTableTennis. Your perseverance and success shall shall as motivation for many.#TokyoParalympics https://t.co/2HLqnceZgV — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) August 29, 2021

राहुल गांधी ने की सराहना

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी भाविना पटेल (Bhavina Patel) को बधाई दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'भाविना पटेल को सिल्वर जीतने के लिए मुबारकबाद. भारत ने आपकी कामयाबी की सराहना करता है. आपने देश को गौरवान्वित किया है.'

Congratulations to Bhavina Patel for winning the #Silver . India applauds your achievement. You’ve done the nation proud. #TokyoParalympics pic.twitter.com/WcsI64JEFu — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 29, 2021

बचपन में हुईं पोलियो की शिकार

1 साल की उम्र में पोलियो की शिकार हुई भाविनाबेन पटेल (Bhavina Patel) ने कहा, ‘मैं खुद को दिव्यांग नहीं मानती. मुझे हमेशा से यकीन था कि मैं कुछ भी कर सकती हूं और मैने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है और पैरा टेबल टेनिस भी दूसरे खेलों से पीछे नहीं है.’



4 बजे उठकर करती हैं योग

भाविनाबेन ने कहा,‘मेरा दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है और मैं ध्यान तथा योग के जरिए मानसिक एकाग्रता लाने की कोशिश करती हूं. मैचों के दौरान कई बार हम जल्दबाजी में गलतियां करते हैं और प्वाइंट्स गंवा देते हैं लेकिन मैंने अपने इमोशन पर कंट्रोल रखा.’

कोच का शुक्रिया

भाविनाबेन ने कहा,‘मैं अपने कोचेज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे तकनीक सिखाई. उनकी वजह से ही मैं यहां तक पहुंच सकी. भारतीय खेल प्राधिकरण, टॉप्स, पीसीआई, सरकार, ओजीक्यू, नेत्रहीन जन संघ, मेरे परिवार को भी मै धन्यवाद देती हूं.’