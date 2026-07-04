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अल्फ्रेडो डि स्टेफानो से लेकर रोनाल्डो तक... FIFA World Cup ट्रॉफी नहीं जीत पाए ये 10 महान खिलाड़ी

Football Players Never To Win FIFA World Cup Trophy: 11 जून से शुरू फीफा विश्व कप 2026 इसी महीने की 19 ताऱीख को संपन्न होगा. हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि चैंपियन कौन-सी टीम बनेगी? इस सवाल का जवाब तो फाइनल का नतीजा बताएगा, लेकिन हम आपके लिए उन 10 धुरंधरों की लिस्ट लाए हैं, जिन्होंने इस खेल में महारथ हासिल की, लेकिन कभी फीफा विश्व कप नहीं जीत पाए.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 04, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:09 PM IST
अल्फ्रेडो डि स्टेफानो से लेकर रोनाल्डो तक... FIFA World Cup ट्रॉफी नहीं जीत पाए ये 10 महान खिलाड़ी
Image Credit: डिजाइन फोटो (Never To Win FIFA World Cup Trophy)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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