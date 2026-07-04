अल्फ्रेडो डि स्टेफानो से लेकर रोनाल्डो तक... FIFA World Cup ट्रॉफी नहीं जीत पाए ये 10 महान खिलाड़ी

Football Players Never To Win FIFA World Cup Trophy: फुटबॉल की दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हुए, जिन्होंने अपने जादुई खेल से इतिहास रच दिया. इन दिग्गजों ने करोड़ों फैंस का दिल जीता और क्लब फुटबॉल का हर बड़ा खिताब अपने नाम किया, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट FIFA वर्ल्ड कप की आती है, तो खेल के इतिहास के कुछ सबसे बड़े जादूगर भी इस सुनहरी ट्रॉफी को जीतने से चूक गए. आइए जानते हैं फुटबॉल इतिहास के उन 10 सबसे महान खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने फुटबॉल को सब कुछ दिया, लेकिन कभी वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं बन सके.
5 बार दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी (Ballon d'Or) चुने गए और पुर्तगाल को यूरो कप जिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास सिर्फ इसी एक ट्रॉफी की कमी है. वर्ल्ड कप में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2006 में था, जब पुर्तगाल सेमीफाइनल तक पहुंचा था. 2018 में स्पेन के खिलाफ शानदार हैट्रिक के साथ रोनाल्डो ने 6 वर्ल्ड कप में कई यादगार पल दिए हैं. पुर्तगाल की टीम अभी भी FIFA वर्ल्ड कप 2026 की रेस में बनी हुई है और रोनाल्डो अपने करियर के इस आखिरी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं.
अपने खास 'टोटल फुटबॉल' खेलने के अंदाज से दुनिया को दीवाना बनाने वाले योहान क्रूफ ने फुटबॉल के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया. उनकी कप्तानी में डच टीम 1974 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी, लेकिन शुरुआत में आगे होने के बाद भी उन्हें पश्चिम जर्मनी से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. 3 बार दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी रहे क्रूफ ने 1978 के वर्ल्ड कप में न खेलने का फैसला किया और दोबारा कभी वर्ल्ड कप में नजर नहीं आए.
फुटबॉल इतिहास के सबसे महान डिफेंडरों में गिने जाने वाले पाओलो मालदिनी ने एसी मिलान क्लब के लिए खेलते हुए ट्रॉफियों की झड़ी लगा दी थी. हालांकि, इटली की टीम के लिए उनका वर्ल्ड कप का सपना अधूरा ही रहा. 1994 के वर्ल्ड कप फाइनल में मालदिनी ने शानदार कप्तानी की, लेकिन ब्राजील के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में इटली हार गया. 4 वर्ल्ड कप और 120 से ज्यादा मैच खेलने के बाद भी मालदिनी विश्व विजेता नहीं बन पाए.
1994 के वर्ल्ड कप में रॉबर्टो बैजियो ने अकेले अपने दम पर इटली को फाइनल तक पहुंचाया था. नॉकआउट मैचों में उनका खेल चमत्कारी था, लेकिन फाइनल में किस्मत ने साथ नहीं दिया. ब्राजील के खिलाफ फाइनल के पेनल्टी शूटआउट में बैजियो का शॉट गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गया और ब्राजील चैंपियन बन गया. भले ही दुनिया उस एक चूके हुए पेनल्टी शॉट को याद रखती है, लेकिन बैजियो खेल की समझ के मामले में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं.
फेरेंक पुस्कास हंगरी की उस 'गोल्डन टीम' के कप्तान थे, जो 1954 के वर्ल्ड कप में बिना कोई मैच हारे खिताब की सबसे बड़ी दावेदार बनकर उतरी थी. शुरुआत में हंगरी ने पश्चिम जर्मनी को 8-3 से हराया था, लेकिन फाइनल में बड़ा उलटफेर हो गया. पश्चिम जर्मनी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए हंगरी को 3-2 से हरा दिया, जिसे इतिहास में 'मिरेकल ऑफ बर्न' कहा जाता है. पुस्कास इतिहास के सबसे महान गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल होने के बावजूद वर्ल्ड कप नहीं जीत सके.
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से पहले यूसेबियो पुर्तगाल फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार थे. 'ब्लैक पैंथर' के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने 1966 के वर्ल्ड कप में 9 गोल दागकर सबसे ज्यादा गोल करने का अवॉर्ड (गोल्डन बूट) जीता और पुर्तगाल को तीसरे स्थान पर पहुंचाया. नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मैच में उनका खेल वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे बेहतरीन पलों में से एक है. इसके बाद पुर्तगाल उनके रहते दोबारा सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका.
1980 के दशक में यूरोप के फुटबॉल पर राज करने वाले मिशेल प्लाटिनी ने लगातार तीन बार साल के बेस्ट खिलाड़ी का अवॉर्ड जीता और फ्रांस को 1984 का यूरो कप जिताया. हालांकि, वर्ल्ड कप में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. फ्रांस की टीम 1982 और 1986 में लगातार दो बार सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन दोनों ही बार फाइनल में नहीं पहुंच सकी. प्लाटिनी की कप्तानी लाजवाब थी, पर वर्ल्ड कप उनके हाथ नहीं आया.
इस लिस्ट के बाकी खिलाड़ियों से अलग, रियल मैड्रिड के स्टार अल्फ्रेडो डि स्टेफानो ने अपने करियर में कभी एक भी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेला. कभी नागरिकता बदलने के नियम, कभी टीम का क्वालिफाई न कर पाना, तो कभी ऐन वक्त पर लगी चोट ने उन्हें इस बड़े मंच से दूर रखा. रियल मैड्रिड को लगातार 5 बड़े कप जिताने वाले डि स्टेफानो की गिनती सबसे बेहतरीन ऑलराउंड खिलाड़ियों में होती है, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका न खेल पाना एक अनसुलझी कहानी जैसा है.
फुटबॉल फैंस जिको को ब्राजील का ऐसा महान खिलाड़ी मानते हैं, जो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका. अपनी जादुई पासिंग और खेल की समझ के दम पर उन्होंने 1982 की मशहूर ब्राजीलियाई टीम का नेतृत्व किया था, लेकिन उस साल इटली के पाओलो रोसी की हैट्रिक ने ब्राजील का सपना तोड़ दिया. क्लब स्तर पर हर बड़ी कामयाबी पाने वाले जिको कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सके.
जॉर्ज बेस्ट को फुटबॉल इतिहास के सबसे हुनरमंद (Talented) खिलाड़ियों में गिना जाता है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस दिग्गज ने 1968 में साल के बेस्ट खिलाड़ी का अवॉर्ड जीता था और अपनी शानदार ड्रिब्लिंग (गेंद को छकाकर ले जाना) से फैंस को दीवाना बनाया था. हालांकि, उत्तरी आयरलैंड जैसी कमजोर टीम से खेलने के कारण उन्हें वर्ल्ड कप में खेलने का मौका ही नहीं मिला. बेस्ट ने कभी वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया, जो फुटबॉल फैंस के लिए आज भी एक बड़ा मलाल है.