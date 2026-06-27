Fastest Hat Trick FIFA World Cup: फीफा विश्व कप की 4 सबसे तेज हैट्रिक, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने रच दिया इतिहास

Fastest Hat Trick FIFA World Cup: फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. फ्रांस और नॉर्वे के बीच खेला गया मुकाबला पूरी तरह से उस्मान डेम्बेले के नाम रहा. जर्सी नंबर-10 के इस खिलाड़ी ने मैच की शुरुआत के केवल 32 मिनट के भीतर अपनी हैट्रिक पूरी कर वर्ल्ड कप इतिहास की 'टॉप-4 सबसे तेज किक-ऑफ हैट्रिक' की एलीट लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. डेम्बेले ने 72 साल पुराने ऑस्ट्रियाई दिग्गज एरिच प्रोब्स्ट (24 मिनट) के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते हुए इंग्लैंड के गैरी लाइनकर को पीछे छोड़ दिया है. डेम्बेले के इस तूफानी प्रदर्शन की बदौलत फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 के बड़े अंतर से धूल चटा दी.
मैच की शुरुआत से ही फ्रांस के जर्सी नंबर-10 उस्मान डेम्बेले बेहद आक्रामक मूड में नजर आए. उन्होंने नॉर्वे के डिफेंस की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
पहला गोल: मैच के शुरुआती कुछ ही मिनटों (7वें मिनट) में डेम्बेले ने अपने सटीक राइट-फुटेड शॉट से पहला गोल दागा.
दूसरा गोल: इसके ठीक 13 मिनट बाद (20वें मिनट) उन्होंने विपक्षी टीम के डिफेंस को छकाते हुए गेंद को जाल में डाल दिया.
तीसरा गोल (हैट्रिक): मैच के 32वें मिनट में उन्होंने तीसरा गोल कर अपनी ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की और फ्रांस को एकतरफा बढ़त दिला दी.
उस्मान डेम्बेले की यह हैट्रिक वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले हाफ में लगी महज छठी हैट्रिक है. वहीं, साल 1994 के विश्व कप में कैमरून के खिलाफ रूस के ओलेग सालेन्को द्वारा लगाए गए शतक के बाद यह पहले हाफ में आई पहली हैट्रिक भी बन गई है. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और कनाडा के जोनाथन डेविड के बाद मौजूदा 2026 टूर्नामेंट की यह कुल तीसरी हैट्रिक है.
डेम्बेले का यह धमाका इसलिए भी खास है, क्योंकि वर्ल्ड कप इतिहास में उनसे तेज हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ ऑस्ट्रिया के एरिच प्रोब्स्ट के नाम है, जिन्होंने आज से ठीक 72 साल पहले (1954 में) यह कारनामा किया था.
पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) के लिए खेलने वाले उस्मान डेम्बेले की इस हैट्रिक के बाद नॉर्वे के थेलो आसगार्ड ने एक गोल कर अपनी टीम की वापसी कराने की कोशिश की, जिससे हाफ-टाइम तक स्कोर 3-1 रहा, लेकिन मैच के आखिरी पलों में फ्रांस के डेजिरे डुए ने एक और शानदार गोल दागकर नॉर्वे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और फ्रांस को 4-1 से एकतरफा जीत दिला दी. हालांकि, इस हार-जीत से ग्रुप टेबल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रांस और नॉर्वे दोनों ही टीमें पहले ही नॉकआउट राउंड (राउंड ऑफ 32) के लिए क्वालिफाई कर चुकी थीं.
इस ऐतिहासिक हैट्रिक के साथ ही उस्मान डेम्बेले अब टूर्नामेंट के सबसे प्रतिष्ठित 'गोल्डन बूट' की रेस में भी मजबूती से आगे बढ़ गए हैं. फिलहाल अर्जेंटीना के महान लियोनेल मेसी 5 गोल के साथ इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अब डेम्बेले भी अपने साथी खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे, ब्राजील के विनीसियस जूनियर और नॉर्वे के एर्लिंग हालांड के साथ 4-4 गोल दागकर मेसी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, जिससे आगामी नॉकआउट मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले हैं.