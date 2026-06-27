Fastest Hat Trick FIFA World Cup: फीफा विश्व कप की 4 सबसे तेज हैट्रिक, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने रच दिया इतिहास

Fastest Hat Trick FIFA World Cup: फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. फ्रांस और नॉर्वे के बीच खेला गया मुकाबला पूरी तरह से उस्मान डेम्बेले के नाम रहा. जर्सी नंबर-10 के इस खिलाड़ी ने मैच की शुरुआत के केवल 32 मिनट के भीतर अपनी हैट्रिक पूरी कर वर्ल्ड कप इतिहास की 'टॉप-4 सबसे तेज किक-ऑफ हैट्रिक' की एलीट लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. डेम्बेले ने 72 साल पुराने ऑस्ट्रियाई दिग्गज एरिच प्रोब्स्ट (24 मिनट) के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते हुए इंग्लैंड के गैरी लाइनकर को पीछे छोड़ दिया है. डेम्बेले के इस तूफानी प्रदर्शन की बदौलत फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 के बड़े अंतर से धूल चटा दी.