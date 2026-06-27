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Fastest Hat Trick FIFA World Cup: फीफा विश्व कप की 4 सबसे तेज हैट्रिक, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने रच दिया इतिहास

Fastest Hat Trick FIFA World Cup: खेल कोई भी हो, हैट्रिक का अपना मजा है. इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 में एक खिलाड़ी ने महज 32 मिनट के अंदर दनादन तीन गोल करके हैट्रिक पूरी की और इतिहास रच दिया. यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की दूसरी सबसे तेज किक-ऑफ हैट्रिक रही. आइए जानते हैं सबसे तेज 4 हैट्रिक के बारे में...

Published: Jun 27, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:43 PM IST
Fastest Hat Trick FIFA World Cup: फीफा विश्व कप की 4 सबसे तेज हैट्रिक, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने रच दिया इतिहास
Image Credit: Fastest Hat Trick FIFA World Cup (AI जनरेटेड तस्वीर)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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