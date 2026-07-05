FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वालीं 5 टीमें, नंबर 1 पर 5 बार की चैंपियन, 246 गोल के साथ रचा इतिहास

फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच चरम पर है. 48 टीमों के बीच चल रहे इस मेगा टूर्नामेंट के बीच एक बेहद ऐतिहासिक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है. ब्राजील की टीम ऑल-टाइम फीफा विश्व कप गोल रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है. इस टीम के नाम अब विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा 246 गोल दर्ज हो चुके हैं. इस मामले में ब्राजील ने अपनी धुर विरोधी टीम जर्मनी (243 गोल) को पीछे छोड़ दिया है.
फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीमों में नंबर 3 पर अर्जेंटीना का नाम है, जिसने 163 गोल किए हैं. फ्रांस 150 गोल के साथ चौथे और इटली 128 गोल के साथ पांचवें पायदान पर है.
ब्राजील की नेशनल फुटबॉल टीम विश्व कप इतिहास की सबसे सफल और प्रतिष्ठित टीम है. पीली जर्सी वाली यह टीम रिकॉर्ड 5 बार फीफा विश्व कप की चैंपियन (1958, 1962, 1970, 1994 और 2002) रह चुकी है. फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी पेले के दौर से लेकर नेमार के युग तक, ब्राजील ने दुनिया को हमेशा जादुई और आक्रामक फुटबॉल का दीवाना बनाया है. ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, जिसने आज तक इतिहास के हर एक फीफा विश्व कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है.
यूएसए, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील का सफर बेहद रोमांचक और उतार-चढ़ाव भरा रहा है. ब्राजील ने ग्रुप-सी में अपने अभियान की शुरुआत मोरक्को के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ के साथ की थी. इसके बाद टीम ने दमदार वापसी करते हुए हैती को 3-0 से और फिर स्कॉटलैंड को भी 3-0 के बड़े अंतर से मात दी.
राउंड ऑफ 32 के पहले ही मैच में जापान ने ब्राजील को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. पहले हाफ में जापान के काइशू सानो ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी थी. इसके बाद ब्राजील के लिए कैसिमिरो ने 56वें मिनट में बराबरी का गोल दागा. मैच जब एक्स्ट्रा टाइम की तरफ बढ़ रहा था, तभी इंजरी टाइम (95वें मिनट) में गेब्रियल मार्टिनेली ने एक जादुई गोल दागकर ब्राजील को 2-1 से बेहद रोमांचक जीत दिला दी और टीम को राउंड ऑफ 16 में पहुंचाया.
जापान के खिलाफ 'ग्रेट एस्केप' करने के बाद पांच बार की चैंपियन ब्राजीलियाई टीम अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में नॉर्वे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह नॉकआउट मुकाबला न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां ब्राजील की नजरें अपने छठे खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होंगी.