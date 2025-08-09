WWE की रिंग में तहलका मचाने वाले भारत के टॉप रेसलर, होश उड़ा देंगे लिस्ट के नाम
Advertisement
trendingNow12873559
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

WWE की रिंग में तहलका मचाने वाले भारत के टॉप रेसलर, होश उड़ा देंगे लिस्ट के नाम

भारत के टॉप ऐसे रेसलर्स हैं, जिन्होंने WWE की रिंग पर तहलका मचाकर रख दिया. WWE की रिंग में भारत के इन टॉप रेसलर्स ने अपने हैरतअंगेज टैलेंट और दमदार प्रदर्शन से खूब नाम कमाया है और दुनियाभर में दर्शकों का दिल जीता है. इन दिग्गज रेसलर्स ने WWE में अपने प्रदर्शन से फैंस का मनोरंजन किया और भारत का नाम भी रोशन किया है. इस लिस्ट में कई बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, आइए एक नजर डालते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 09, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WWE की रिंग में तहलका मचाने वाले भारत के टॉप रेसलर, होश उड़ा देंगे लिस्ट के नाम

भारत के टॉप ऐसे रेसलर्स हैं, जिन्होंने WWE की रिंग पर तहलका मचाकर रख दिया. WWE की रिंग में भारत के इन टॉप रेसलर्स ने अपने हैरतअंगेज टैलेंट और दमदार प्रदर्शन से खूब नाम कमाया है और दुनियाभर में दर्शकों का दिल जीता है. इन दिग्गज रेसलर्स ने WWE में अपने प्रदर्शन से फैंस का मनोरंजन किया और भारत का नाम भी रोशन किया है. इस लिस्ट में कई बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, आइए एक नजर डालते हैं.

1. द ग्रेट खली

द ग्रेट खली WWE (वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट) में हिस्सा लेने वाले भारत के मशहूर रेसलर हैं. द ग्रेट खली 7 फीट 1 इंच लंबे हैं. साल 2006 में द ग्रेट खली ने WWE में अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. 52 साल के द ग्रेट खली का असल नाम दलीप सिंह राणा है और वह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं. द ग्रेट खली ने साल 2006 से 2014 तक WWE की रिंग में खूब तहलका मचाया है. द ग्रेट खली पहले भारतीय वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं. द ग्रेट खली को WWE हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है. द ग्रेट खली ने अपनी कद-काठी और दमदार पहलवानी से दुनिया भर में नाम कमाया है.

fallback

2. जिंदर महल

पंजाब के जिंदर महल ने साल 2011 में अपना WWE डेब्यू किया था. जिंदर महल का पंजाब से गहरा नाता है. जिंदर महल भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं. जिंदर महल का असल नाम युवराज सिंह ढेसी है. जिंदर महल ने WWE चैंपियनशिप, WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और WWE 24/7 चैंपियनशिप जैसे कई बड़े-बड़े रेसलिंग के खिताब जीते हैं. जिंदर महल के अंकल गामा सिंह पहले भारतीय थे जिन्होंने 1980 से 1986 तक WWE की रिंग में अपना जलवा दिखाया था.

fallback

3. सौरव गुर्जर

सौरव गुर्जर का जन्म 26 सितंबर 1985 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित कस्बे डबरा में हुआ था. सौरव गुर्जर ने साल 2013 में स्टार प्लस के टीवी शो महाभारत में भीम का किरदार निभाया, जिससे वे घर-घर में मशहूर हो गए. सौरव गुर्जर ने साल 2018 में अपना WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. WWE ने उन्हें साल 2024 में आंद्रे द जाइंट बैटल रॉयल में उनके आखिरी मुकाबले के बाद रिलीज कर दिया.

fallback

4. वीर महान

वीर महान उर्फ रिंकू सिंह ने साल 2018 में अपना WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. वीर महान पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं. वीर महान का जन्म 8 अगस्त 1988 को गोपीगंज उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था. वीर महान गरीबी में पले-बढ़े और उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे. WWE में उन्होंने सौरव गुर्जर के साथ मिलकर 'द इंडस शेर' नाम से एक टैग टीम बनाई थी. वीर महान WWE की रिंग में माथे पर त्रिपुंड लगाकर और भुजाओं में रुद्राक्ष पहनकर आते थे.

fallback

5. महाबली शेरा

महाबली शेरा उर्फ अमनप्रीत सिंह रंधावा ने फरवरी 2018 में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. महाबली शेरा पंजाब के फिरोजपुर से ताल्लुक रखते हैं. महाबली शेरा की लंबाई 6 फुट 2 इंच है. महाबली शेरा को बचपन से ही रेसलिंग में दिलचस्पी थी. महाबली शेरा ने TNA में भी काम किया है. महाबली शेरा ने OVW नेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप, PWASD हैवीवेट चैंपियनशिप और RKK वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जैसे खिताब जीते हैं.

fallback

6. कविता देवी

कविता देवी WWE में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला रेसलर हैं. कविता देवी 2016 और 2018 में दक्षिण एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रहीं हैं. डब्ल्यूडब्लयूई की पूर्व रेसलर कविता जींद जिले की रहने वाली हैं. कविता का जन्म 20 सितंबर 1986 को हरियाणा के जींद जिले के मालवी में हुआ था. कविता देवी का असल नाम कविता दलाल है. कविता देवी 2017 से 2021 तक WWE का हिस्सा रहीं. कविता देवी ने अप्रैल 2022 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया.

fallback

About the Author
author img
तरुण वर्मा

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

TAGS

WWE

Trending news

शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, विमान में 158 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, विमान में 158 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
;