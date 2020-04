फुटबाल : कोरोना वायरस की वजह से अगले आदेश तक UEFA के सभी मैच पर रोक

पेरिस: यूरोपियन फुटबॉल संघ (UEFA) ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के सभी मैचों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है. इसके अलावा जून में प्रस्तावित सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों को स्थगित कर दिया गया है, जिसमें यूरो 2020 भी शामिल है. यूएफा की कार्यकारी ईकाई ने बुधवार को अपने सभी 55 राष्ट्रीय फुटबल संघों के महासचिवों और मुख्य कार्यकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बात की. इस दौरान 17 मार्च को गठित ग्रुप से भी आगे के कार्यक्रम के लिए रिपोर्ट मांगी गई.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.

All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.

