खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, खाली स्टेडियम में शुरू हुई ये फाइटिंग चैंपियनशिप

जैकसनविले: अमेरिका में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण लगभग दो महीने तक खेल गतिविधियां ठप्प रहने के बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) खाली स्टेडियम में शुरू हो गई जो पहली बड़ी पेशेवर लीग है जिसे कोविड-19 के प्रकोप के बाद शुरू किया गया है.

मिश्रित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता यूएफसी 249 हालांकि सुरक्षा के नए नियमों के साथ शुरू हुई है जिसमें दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं है और साथ ही स्टेडियम में मौजूद अधिकतर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. अमेरिका में तकरीबन 8 हफ्तों तक किसी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण नहीं हुआ था जिसके कारण यूएफसी के शुरू होने से खेल प्रेमियों को कुछ राहत मिली है.

"You get one life and I'm living a crazy one and it's so awesome. I can't wait for that challenge (fighting Khabib Nurmagomedov) win or lose, don't care, I'm going to give it 100 % that's all I ever do." -@Justin_Gaethje reacts to winning the interim @UFC lightweight belt #UFC249 pic.twitter.com/wlRIqCOR00

— UFC News (@UFCNews) May 10, 2020