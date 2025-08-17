VIDEO: जश्न या मौत को दावत? ऑन कैमरा टली बड़ी अनहोनी, अपंग हो जाता 16 साल का खिलाड़ी

खेल जगत में इंजरी होना किसी भी खिलाड़ी के लिए आम बात है. लेकिन कई बार ऐसी अनहोनी भी हो जाती है जिसमें खिलाड़ी की जान भी हथेली पर रखी होती है. लेकिन अब एक मुकाबले की अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है जिसमें प्लेयर ने जश्न के चक्कर में ही मौत को दावत दे दी. हालांकि, अक्सर खिलाड़ी हर खेल में जश्न में आक्रामक तो कभी बुरी तरह डूब जाते हैं. इसी तरह इस खिलाड़ी ने भी जश्न मनाया, लेकिन ऐसा जश्न जिससे इस प्लेयर का करियर भी खत्म हो सकता था.

गोल करने के बाद मनाया जश्न

गोल करने के बाद खिलाड़ियों द्वारा जश्न मनाए बिना फुटबॉल अधूरा है. कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 'Siuuu' तो कभी मोहम्मद सलाह के 'धनुष-बाण' वाले जश्न देखने को मिलते हैं. इनका अपना तरीका है, लेकिन एक 16 साल के फुटबॉलर ने ऐसा जश्न मनाया कि वह अपंग भी हो सकता था. इंडोनेशियाई फुटबॉलर ने की भावनाएं वश में नहीं थी, लेकिन जब होश आया तो पता चला कि एक बड़ी अनहोनी टल गई है.

किस मैच की है घटना?

इंडिपेंडेंस कप 2025 का मुकाबला था जिसमें यह घटना देखने को मिली है. इंडोनेशिया अंडर-17 के स्ट्राइकर मिर्जा ने फ़िरजातुल्लाह डेलीसरडांग के नॉर्थ सुमात्रा स्टेडियम में ताजिकिस्तान अंडर-17 के खिलाफ हेडर से एक शानदार गोल किया. लेकिन वह जश्न में ऐसे डूबे की 10 फिट नीचे गड्डे में जा गिरे, जब वह कुछ देर तक नहीं उठे तो मैदान में भगदड़ मच गई. हालांकि, बड़ी अनहोनी टल गई और वह कुछ देर बाद खड़े होकर फिर दौड़ते नजर आए.

हड़बड़ा के दौड़े कोच

यह घटना मैच के 34वें मिनट में हुई जब फुटबॉलर ने गोल के बाद फैंस की ओर छलांग लगाई, लेकिन बीच में गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा पाए. उनके गिरने के बाद कोच समेत अन्य लोग उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़े. हालांकि, वह सुरक्षित नजर आए, लेकिन कुछ देर तक सभी की सांसें अटक चुकी थीं. कुछ देर तक खेलना जारी रखा. मैच 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ.