/क्रिकेट से उलट टेबल टेनिस में अलग तस्वीर: भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा, मैच के बाद खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ

Asian games 2026 India vs Pakistan: एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय टेबल टेनिस टीम ने धमाकेदार जीत के साथ की. सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिकड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा. इस मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाया. क्रिकेट के उलट टेबल टेनिस से अलग तस्वीर सामने आई. पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारतीय क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ हाथ न मिलाने की सख्त पॉलिसी अपनाई जा रही है. तब से भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने मैच से पहले या मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाय है. महिला क्रिकेट टीम भी यही पॉलिसी अपना रही है. हालांकि, दूसरे खेलों में ऐसा नहीं रहा है. हाल ही में हॉकी विश्व कप के दौरान भारतीय खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाई-फाइव करते हुए देखे गए.