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क्रिकेट से उलट टेबल टेनिस में अलग तस्वीर: भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा, मैच के बाद खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ

Asian games 2026 India vs Pakistan: भारत ने एशियन गेम्स में पाकिस्तान को टेबल टेनिस मैच में 3-0 से हरा दिया. इस मुकाबले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाया. पहलगाम हमले के बाद क्रिकेट में ऐसा नहीं हो रहा है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 21, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:13 AM IST
क्रिकेट से उलट टेबल टेनिस में अलग तस्वीर: भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा, मैच के बाद खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ
Image Credit: एशियन गेम्स में भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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