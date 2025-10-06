PKL 12: पटना के सामने फुस्स हुई यूपी की रंगबाजी, योद्धाज को मिली हार, पटना की तीसरी जीत

PKL 12: प्रो कबड्डी लीग में पटना के सामने यूपी योद्धाज की दादागीरी फुस्स दिखी. पटना पाइरेट्स टीम ने 12वें सीजन के 68वें मैच में यूपी योद्धाज को 36-28 के अंतर से हरा दिया. यह 10 मैचों में पटना की तीसरी जीत है जबकि यूपी को 12 मैचों में आठवीं हार मिली. पटना की जीत के हीरो अयान (15) ने अहम भूमिका निभाई जबकि डिफेंस में दीपक (4) और नवदीप (5) ने उनका साथ दिया. यूपी के लिए गगन गौड़ा ने सुपर-10 लगाया लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए.

शुरू में ही हावी थी पटना

पटना ने अच्छी शुरुआत करते हुए 3-1 की लीड लेकर यूपी पर दबदबा बना लिया था. अयान ने डू ओर डाई रेड पर अंक लेकर फासला 3 का कर दिया. यूपी के गगन ने दूसरी रेड पर चार अंक लेकर यूपी को 5-4 की लीड दिला दी. इसके बाद हालांकि अयान ने स्कोर बराबर कर दिया. दीपक ने हालांकि भवानी को डैश कर स्कोर 10-12 कर दिया. अयान के एक अंक के सुपर टैकल की स्थिति टाल दी लेकिन शिवम बाजी पटलकर इसे बराबर कर दिया था.

ब्रेक के बाद छा गई पटना

ब्रेक के बाद पटना ने आलआउट लेते हुए मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत कर ली. पटना के आगे 21-16 की लीड थी. फिर अयान ने महेंदर को बाहर कर लीड सात की कर दी. फिर पटना के डिफेंस ने भवानी को भी लपका और मैच में जान डाल दी. 30 मिनट की समाप्ति के बाद भी मुकाबले में पटना का दबदबा था और लीड 26-21 थी.

अयान बने यूपी के 'दुश्मन'

अयान यूपी के सबसे बड़े दु्श्मन साबित हुए. यूपी ने कांटे की टक्कर देते हुए मैच जीतने का पूरा प्रयास किया, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए. पटना को सुपर टैकल की स्थिति में भी आ गई थी और यूपी को जब तक मौका मिला तब तक देरी हो चुकी थी.