/फीफा वर्ल्ड कप में बवाल, मैच से पहले अमेरिकी पुलिस से क्यों भिड़ गया इस देश का स्टाफ? मारपीट का VIDEO वायरल

समस्या से जूझ रहे सलाह ने टीम के साथ सीमित अभ्यास किया है. मुख्य कोच होसम हसन ने कहा कि मैच से पहले उनकी स्थिति का अंतिम आकलन किया जाएगा और तभी तय होगा कि वे शुरुआती एकादश में खेलेंगे या नहीं. मिस्र पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचा है, इसलिए टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार नॉकआउट दौर में खेल रहा है, लेकिन अब तक उसे इस चरण में जीत नहीं मिली है। दोनों टीमें पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में आमने-सामने होंगी, ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.