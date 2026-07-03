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फीफा वर्ल्ड कप में बवाल, मैच से पहले अमेरिकी पुलिस से क्यों भिड़ गया इस देश का स्टाफ? मारपीट का VIDEO वायरल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मिस्र का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा. इस मैच से पहले मिस्र की टीम एक विवाद की वजह से सुर्खियों में है. एक छोटे बच्चे को खिलाड़ियों के साथ फोटो लेने से पुलिस ने रोक दिया. यह बात मिस्र टीम के एक अधिकारी को नागवार गुजरी और उन्होंने पुलिस से आपत्ति जताई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:19 PM IST
फीफा वर्ल्ड कप में बवाल, मैच से पहले अमेरिकी पुलिस से क्यों भिड़ गया इस देश का स्टाफ? मारपीट का VIDEO वायरल
Image Credit: (PHOTO: @FekryMoo/X) फीफा वर्ल्ड कप में बवाल, मैच से पहले अमेरिकी पुलिस से क्यों भिड़ गए इस देश के स्टाफ?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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