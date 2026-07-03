/फीफा वर्ल्ड कप में बवाल, मैच से पहले अमेरिकी पुलिस से क्यों भिड़ गया इस देश का स्टाफ? मारपीट का VIDEO वायरल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले से पहले मिस्र की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गई. अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास शहर में टीम के होटल के बाहर मिस्र के खिलाड़ियों और टीम स्टाफ की स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, मिस्र फुटबॉल संघ ने इस पूरे घटनाक्रम को मामूली विवाद बताते हुए किसी बड़े टकराव से इनकार किया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, मिस्र की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले के लिए डलास पहुंची थी. होटल के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक खिलाड़ियों का स्वागत करने और उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए मौजूद थे. इसी दौरान एक छोटे बच्चे को खिलाड़ियों के साथ फोटो लेने से पुलिस ने रोक दिया. यह बात मिस्र टीम के एक अधिकारी को नागवार गुजरी और उन्होंने पुलिस से आपत्ति जताई.
देखते ही देखते बहस तेज हो गई और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी टीम स्टाफ को पीछे धकेलते नजर आते हैं. हालांकि कुछ ही क्षणों में हालात सामान्य कर लिए गए और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम होटल में बड़ा विवाद हुआ, लेकिन मिस्र फुटबॉल संघ ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया. संघ ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह केवल सुरक्षा व्यवस्था के दौरान हुआ एक छोटा-सा विवाद था, जिसे तुरंत सुलझा लिया गया. टीम के माहौल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और खिलाड़ी पूरी तरह मैच पर फोकस कर रहे हैं.
समस्या से जूझ रहे सलाह ने टीम के साथ सीमित अभ्यास किया है. मुख्य कोच होसम हसन ने कहा कि मैच से पहले उनकी स्थिति का अंतिम आकलन किया जाएगा और तभी तय होगा कि वे शुरुआती एकादश में खेलेंगे या नहीं. मिस्र पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचा है, इसलिए टीम इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार नॉकआउट दौर में खेल रहा है, लेकिन अब तक उसे इस चरण में जीत नहीं मिली है। दोनों टीमें पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में आमने-सामने होंगी, ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.
ऑस्ट्रेलिया की टीम अनुशासित डिफेंस और तेज काउंटर अटैक के लिए जानी जाती है, जबकि मिस्र का सबसे बड़ा हथियार मोहम्मद सलाह की गति और अनुभव है. यदि सलाह पूरी तरह फिट होकर खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई रक्षा पंक्ति पर दबाव बढ़ सकता है. वहीं ऑस्ट्रेलिया सेट-पीस और सामूहिक खेल के दम पर उलटफेर करने की कोशिश करेगा. मुकाबला बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है और विजेता टीम प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी.
अब तक खेले गए राउंड ऑफ 32 मुकाबलों में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील ने जापान, पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी, मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स, नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट, फ्रांस ने स्वीडन, मेक्सिको ने इक्वाडोर, इंग्लैंड ने डीआर कांगो, बेल्जियम ने सेनेगल, अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना, स्पेन ने ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र, अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे और कोलंबिया बनाम घाना के मुकाबलों के साथ राउंड ऑफ 32 का चरण पूरा होगा.