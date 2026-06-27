/FIFA WORLD CUP 2026: सबसे बड़ा उलटफेर, केप वर्डे ने पहली बार नॉकआउट में बनाई जगह, अब अर्जेंटीना से मुकाबला, दो बार का वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे आउट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार को सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया है. ग्रुप-H में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वर्डे का राउंड ऑफ 32 में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा. ग्रुप स्टेज में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद, केप वर्डे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है.
केप वर्डे अपने फीफा वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है. यह प्रदर्शन केप वर्डे के फुटबॉल इतिहास में एक यादगार पल बन गया है और इसे एक “ड्रीम रन” माना जा रहा है. केप वर्डे ने तीन प्वाइंट्स के साथ ग्रुप-H में दूसरा स्थान हासिल किया, जो दो बार के विजेता उरुग्वे और 2034 वर्ल्ड कप के मेजबान सऊदी अरब से एक प्वाइंट ज्यादा था. इस तरह उन्होंने ग्रुप स्टेज में बिना हारे यादगार प्रदर्शन किया.
केप वर्डे का अब मुकाबला गुरुवार 3 जुलाई को मियामी स्टेडियम में लियोनेल मेसी की अगुवाई में स्टार खिलाड़ियों से सजी अर्जेंटीना से होगा. यह केप वर्डे के देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा. सऊदी अरब के खिलाफ मैच में केप वर्डे ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. विली सेमेडो ने कई बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल ओवैस ने बेहतरीन बचाव किए. पहले हाफ में केप वर्डे ने एक लंबी दूरी का शॉट भी मारा, जो टॉप कॉर्नर से थोड़ा बाहर चला गया. सऊदी अरब को मैच के बीच बड़ा झटका लगा जब डिफेंडर हसन अल तंबकती बिना किसी टकराव के अचानक मैदान पर गिर पड़े.
इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से बाहर ले जाया गया, जिससे टीम का डिफेंस कमजोर पड़ गया. इसके बावजूद सऊदी अरब ने अंतिम मिनटों तक बचाव करने की कोशिश जारी रखी. गोलकीपर अल ओवैस ने कई शानदार सेव किए और अपनी टीम की हार को टालने में सफल रहे. आखिरकार मैच का अंत गोलरहित ड्रॉ पर हुआ,जिसके बाद केप वर्डे के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. आखिरकार मैच 0-0 से ड्रॉ रहा, और इसी एक अंक ने केप वर्डे को नॉकआउट स्टेज में पहुंचा दिया. जैसे ही अंतिम सीटी बजी, टीम और उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई.
दो बार का वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और स्पेन ने ग्रुप-H में पहला स्थान हासिल किया है. उरुग्वे के गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा की एक बड़ी गलती के बाद एलेक्स बाएना के 42वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत स्पेन ने 1-0 से जीत दर्ज कर ली. उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा के हाथों से एक आसान सा शॉट फिसलकर नेट में चला गया. उरुग्वे के कोच मार्सेलो बिएल्सा ने हाफ-टाइम में 40 वर्षीय फर्नांडो मुस्लेरा की जगह सर्जियो रोचेट को मैदान पर उतारा और बाद में बराबरी का गोल करने की कोशिश में फेडेरिको वेलवेर्डे को भी बाहर बुला लिया. खेल दोबारा शुरू होने के बाद उरुग्वे के खेल में सुधार हुआ, लेकिन स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने उन्हें गोल करने से रोक दिया, उन्होंने मैथियास ओलिवेरा और निकोलस डे ला क्रूज के शॉट्स को शानदार ढंग से बचाया. दूसरी तरफ, स्पेन अपनी बढ़त को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी फेरान टोरेस का शॉट क्रॉसबार से टकरा गया.
स्टॉपेज टाइम में उरुग्वे का गुस्सा तब फूट पड़ा, जब ऑगस्टिन कैनोबिओ को पाउ कुबार्सी के खिलाफ खतरनाक तरीके से फाउल करने के कारण मैदान से बाहर भेज दिया गया. इसके साथ ही दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का निराशाजनक अभियान समाप्त हो गया. वे सऊदी अरब और केप वर्डे के साथ मैच ड्रॉ करने और स्पेन से हारने के बाद बिना कोई जीत हासिल किए ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए.
उरुग्वे के कोच मार्सेलो बिएल्सा ने उरुग्वे के वर्ल्ड कप से बाहर होने की जिम्मेदारी ली और कहा कि वह अपनी टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करवा पाए. मार्सेलो बिएल्सा ने पत्रकारों से कहा, 'मैं उरुग्वे के खिलाड़ियों की काबिलियत का पूरा फायदा नहीं उठा पाया. मैं अलग-अलग खिलाड़ियों के लेवल को एक ऐसी टीम के तौर पर नहीं जोड़ पाया जो उनकी काबिलियत को सही ढंग से दिखा सके.'