/FIFA WORLD CUP 2026: सबसे बड़ा उलटफेर, केप वर्डे ने पहली बार नॉकआउट में बनाई जगह, अब अर्जेंटीना से मुकाबला, दो बार का वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे आउट

दो बार का वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और स्पेन ने ग्रुप-H में पहला स्थान हासिल किया है. उरुग्वे के गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा की एक बड़ी गलती के बाद एलेक्स बाएना के 42वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत स्पेन ने 1-0 से जीत दर्ज कर ली. उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा के हाथों से एक आसान सा शॉट फिसलकर नेट में चला गया. उरुग्वे के कोच मार्सेलो बिएल्सा ने हाफ-टाइम में 40 वर्षीय फर्नांडो मुस्लेरा की जगह सर्जियो रोचेट को मैदान पर उतारा और बाद में बराबरी का गोल करने की कोशिश में फेडेरिको वेलवेर्डे को भी बाहर बुला लिया. खेल दोबारा शुरू होने के बाद उरुग्वे के खेल में सुधार हुआ, लेकिन स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने उन्हें गोल करने से रोक दिया, उन्होंने मैथियास ओलिवेरा और निकोलस डे ला क्रूज के शॉट्स को शानदार ढंग से बचाया. दूसरी तरफ, स्पेन अपनी बढ़त को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी फेरान टोरेस का शॉट क्रॉसबार से टकरा गया.