FIFA World Cup 2026 Uruguay Vs Cabo Verde Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप H में उरुग्वे का मुकाबला केप वर्दे से हो रहा है. मियामी स्टेडियम में दोनों टीमों की नजर टूर्नामेंट में पहली जीत पर है. दोनों टीमें किसी भी आधिकारिक टूर्नामेंट या फ्रेंडली मैच में कभी एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं आई हैं. पहली बार दोनों के बीच हो रहा है. केप वर्दे ने मैच के पहले हाफ में आश्चर्यजनक तरीके से बढ़त हासिल कर ली है. वह 1-0 से आगे है. केप वर्दे के लिए 21वें मिनट में केविन पिना ने फ्री-किक पर डायरेक्ट गोल किया.
शुरुआती दौर में 1-1 (उरुग्वे बनाम सऊदी अरब) और 0-0 (केप वर्डे बनाम स्पेन) के ड्रॉ के बाद इस मैच का महत्व बहुत बढ़ गया है. ग्रुप की स्थिति अभी खुली हुई है. इसका मतलब है कि जो भी टीम तीन अंक हासिल करेगी, वह राउंड ऑफ़ 32 में क्वालिफिकेशन के लिए मजबूत स्थिति में आ जाएगी. आंकड़ों और तकनीकी रूप से मार्सेलो बिएल्सा की टीम जीत की प्रबल दावेदार है. उरुग्वे की टीम कप्तान फेडेरिको वाल्वर्दे और रोड्रिगो बेंटानकुर जैसे स्टार खिलाड़ियों पर निर्भर करेगी ताकि वे केप वर्दे के मजबूत डिफेंस को तोड़ सकें.
'ब्लू शार्क्स' (केप वर्दे) ने टूर्नामेंट का शायद सबसे बड़ा उलटफेर किया है. 2010 की चैंपियन स्पेन के खिलाफ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलना. जहां उरुग्वे के पास दो बार वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव और प्रतिष्ठा है, वहीं केप वर्डे का टूर्नामेंट का सफर डिफेंसिव संगठन और गोलकीपर वोज़िन्हा के शानदार प्रदर्शन पर टिका है. यह साबित कर चुका है कि वे बड़ी टीमों को भी रोक सकते हैं.
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