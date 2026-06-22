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Uruguay Vs cabo verde Live Score: उरुग्वे के खिलाफ केप वर्दे ने किया ऐतिहासिक गोल, पहले हाफ में 1-0 की बढ़त हासिल की

Uruguay Vs Cabo Verde Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप H में उरुग्वे का मुकाबला केप वर्दे से हो रहा है. मियामी स्टेडियम में दोनों टीमों की नजर टूर्नामेंट में पहली जीत पर है. मैच के पहले हाफ में फिलहाल केप वर्दे की टीम 1-0 से आगे है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 03:36 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:59 AM IST
Uruguay Vs cabo verde Live Score: उरुग्वे के खिलाफ केप वर्दे ने किया ऐतिहासिक गोल, पहले हाफ में 1-0 की बढ़त हासिल की
Image Credit: उरुग्वे बनाम केप वर्दे मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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