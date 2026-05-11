उर्विल की पारी में धोनी का रोल... माही के एक फॉर्मूले से घातक बना युवा बल्लेबाज, खुद बताया राज

चेन्नई के युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल ने IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपनी टीम के लिए 13 गेंदों में फिफ्टी ठोक रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने इस फिफ्टी से टीम की एकतरफा जीत में अपना योगदान दिया. इस फिफ्टी में उन्होंने एमएस धोनी का रोल भी बताया. MA चिदंबरम स्टेडियम में उर्विल ने सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी. इस दौरान उर्विल के बल्ले से आठ छक्के देखने को मिले. उर्विल इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज भी बन गए, जिन्होंने किसी पारी की शुरुआती आठ गेंदों के भीतर ही छह छक्के जड़े.

ड्रेसिंग रूम में हुई धोनी से बात

उर्विल ने IPL द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "जब मैं कुछ मैचों में जल्दी आउट हो गया था, तब मैंने माही भाई से बात की थी. हम ड्रेसिंग रूम में साथ बैठे थे और मैंने उनसे पूछा, 'मैं जल्दी आउट हो रहा हूँ, अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?' उन्होंने सिर्फ एक बात कही, 'मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है; अगर कोई शक है, तो वह तुम्हारे दिमाग में है. इसलिए बस अपना दिमाग साफ रखो और सही गेंद को सही जगह पर मारने की कोशिश करो."

धोनी का किया धन्यवाद

उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि मैं उन्हें उस समझदारी भरी सलाह के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने मेरे साथ साझा की. मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ यह एक बेहतरीन प्रदर्शन था और मुझे लगता है कि वह इससे बहुत खुश होंगे. मैं IPL में अपने पहले अर्धशतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जब मैंने सिर्फ 13 गेंदों में 50 रन बनाए, तो मैं बहुत भावुक हो गया.'

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पिता को समर्पित किया रिकॉर्ड अर्धशतक

उर्विल ने कहा, "मैं, खासकर अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा भावुक था. मैंने यह अर्धशतक उन्हीं को समर्पित किया है. जब मैं 2-3 मैच खेल रहा था, तो मैं अच्छी शुरुआत कर रहा था लेकिन फिर आउट हो जा रहा था. सिर्फ मेरे पिता ही थे जो कहते थे, 'बेटा, मुझे तुम्हारा खेलने का तरीका पसंद है. बस ऐसे ही खेलते रहो. तुम रन बनाओ या न बनाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस ऐसे ही खेलते रहो.' मैंने हमेशा अपने पिता के लिए खेला है। वह मुझसे बिना किसी चिंता के खेलने को कहते थे. उन्होंने कहा था, 'हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं."